Mozgás az óvodában

A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást helyettesítené – olvasható a görög mondás az ovi tornatermének falán, a csöppségek mottójaként.

A mai gyors, rohanó világunkban komoly feladat, hogy gyermekeink napi programjai között rendszeresen szerepeltessük a sportot” – mondta Tárkányiné Budai Éva, az intézmény vezetője. – Lényeges, hogy már ebben a korban megismertessük a picikkel a mozgás örömét, meghatározó szerepét testi, szellemi képességük, fejlődésük érdekében. Intézményünk nevelési és oktatási módszere a mozgásfejlesztésre épül. Igyekszünk olyan programokkal, olyan játékos feladatokkal fejleszteni a kicsik mozgáskultúráját, amelyek segítségével a testmozgás életük részévé, szellemi-testi fejlődésük meghatározó elemévé válik.

A torna legyen az ovisok lételeme, napi közös program. Időben tanulják meg az alapokat, hogy későbbi életükben tovább tudjanak építkezni, tovább vigyék a sport szeretetét” – vette át a szót Bojer Ilike óvodapedagógus, aki egy év híján immáron fél évszázada megszervezi és betanítja évről évre a kicsiknek és a nagyoknak a zenés bemutató koreográfiáját.

Sokadik éve szervezzük ezt a programot. Az apróságok számára is élmény, hogy a szülők, nagyszülők és családtagjaik előtt bemutathatják torna-tudásukat. Az idei eseményünk különlegessége volt az is, hogy a szülőket már a gyermekek reggeli érkezésénél bevontuk a közös tornába. Az egyik anyuka például a zsákban futást karon ülő gyermekével végezte el, ezzel is erősítve azt, hogy a nevelő és a szülő hogyan tud közösen jó példát mutatni gyermekeink számára. Ha pici korban megszokják azt, hogy mozogni jó és mozogni élvezet, akkor ez természetes lesz számukra a későbbiekben is – hangsúlyozta az óvodapedagógus. Majd a tornabemutatót egy közös gyermek és szülő torna zárta, ahol a küzdőtéren több százan mozogtak együtt.

Bízunk abban, hogy programunkkal sok szülőnek, fiatalnak sikerült megmutatnunk, milyen felszabadító, s örömteli az ilyen együttlét, ezzel is erősítve a gyerkőcökben a közös sport szeretetét – tette hozzá végül az óvoda vezetője.

– Pótor Melinda –

