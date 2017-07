MSZP-sajtótájékoztató: 5–10 éven belül drasztikus tanárhiánnyal kell számolnunk

– Míg 2010-ben 98 246-an felvételiztek sikerrel, addig ez az adat 2017-ben 72 641. Csökkent az államilag finanszírozott helyek száma, nőtt a költségtérítés mértéke, a tanárszakok esetében a hallgatók száma erőteljesen visszaesett az elmúlt időszakban, most pedig stagnálni látszik. A pedagóguspálya kiöregedés miatt 5–10 éven belül drasztikus tanárhiánnyal kell számolnunk. Aranyos Gábor, a városi elnökség tagja rámutatott: az, aki már elkezdte, de nem fejezte be felsőfokú tanulmányait, illetve aki már megszerezte első oklevelét, ha részt akar venni egy 10 féléves, osztatlan tanárképzésben, félévente 300–320 ezer forint költségtérítést kell fizetnie, ami nonszensz, hiszen hiányszakmáról van szó. – Akit első körben nem vettek fel, próbálkozzon a pótfelvételivel, mert ha költségtérítéses képzésre kerül is be, jó tanulmányi átlaggal egy fél év múlva átkerülhet az államilag finanszírozottak táborába.

