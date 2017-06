MSZP sajtótájékoztató: „A szégyen elsősorban a városé.”

– Kezdettől fogva azt akartuk, hogy a NYÍRVV-ügyben kiderüljön az igazság, s hogy Nyíregyháza gazdasági társaságainál a tulajdonosi jogköröket kizárólag a képviselő-testület gyakorolhatja – foglalt állást szerdai sajtótájékoztatóján Nagy László frakcióvezető, utalva arra is, hogy szerinte olyanok is sajtótájékoztatót tartottak a téma kapcsán, akiknek semmi köze nem volt hozzá. Nyomatékosította a tulajdonosi jogkörök gyakorlójának a felelősségét, miközben rámutatott, hogy a gazdasági és tulajdonosi bizottság tagjaik a városi cégek működésébe csak átruházott minőségben, információktól megfosztva láthattak bele. Jeszenszki András önkormányzati képviselő ehhez kapcsolódva azt szorgalmazta, hogy a felügyelőbizottságok ne testületként működjenek, hanem úgy mint 2011 előtt, amikor a bizottsági tagok önállóan is betekinthettek a társaságok irataiba, s nem csupán vagyoni felelősséggel tartoztak, de valódi ellenőrzést is végezhettek. Emlékeztetett rá, hogy a NYÍRVV-t érintő kérdésekben egyedüliként következetesen nem nyilvánítottak véleményt a jogerős döntésig, s az átruházott hatásköröknél is ugyanígy cselekedtek.

