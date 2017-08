MSZP-sajtótájékoztató: Érdekelne minket, valójában mennyi költenek a csomópont átépítésére

Aranyos Gábor, a városi elnökség tagja felidézte: másfél hete a beruházás helyszínén vetették fel kétségeiket, azonban szerinte a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (NIF) válaszul kiadott közleménye egyetlen lényegi kérdésre sem adott választ. – Ez a közlemény cinikus, kioktató hangnemben íródott – tette hozzá Jeszenszki András, aki ismét felsorolta a kérdéseiket. – Hétköznap 8.30-tól tartottak lakossági fórumot, ezért az érintetteknek nem volt alkalmuk véleményt mondani. Kíváncsiak vagyunk, mikor tart a NIF érdemi egyeztetést. Az is érdekelne minket, valójában mennyi költenek a csomópont átépítésére, már csak azért is, mert a százmilliókért nem megoldásokat, hanem újabb problémákat kapunk. Ideiglenesen már megtiltották a balra kanyarodást a Mező utcáról, ez pedig az iskolaidő előtt is óriási problémákat okozott. Vajon továbbra is véglegesíteni tervezik ezt az állapotot? – firtatta végezetül az MSZP városi elnöke.

