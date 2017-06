MSZP-sajtótájékoztató: Hasonló imázsrombolásra 1994 óta nem volt példa Nyíregyházán

A szocialisták megyei alelnöke úgy véli: függetlenül attól, hogy még csak az elsőfokú ítélet született meg, hasonló imázsrombolásra 1994 óta nem volt példa Nyíregyházán. – Felmerül a társaság felügyelőbizottsági elnökének felelőssége is, ugyanis amikor felhívták a figyelmét a visszaélésekre, nem indított vizsgálatot, hanem közreműködött a probléma feltárójának egzisztenciális ellehetetlenítésében. Aranyos Gábor, az MSZP városi elnökségi tagja hozzáfűzte: – A polgármester elérte, hogy a közgyűlésnek ne legyen beleszólása a gazdasági társaságok működésébe. Minden jog – ezzel együtt a felelősség is – az övé, de jobb lenne, ha visszaadná az önkormányzatnak a feladatkört, hogy többen is belelássanak a gazdasági társaságok működésébe.

