MSZP-sajtótájékoztató: Igazságtalanság a Huszártelepen

– Két hete a Huszártelepen tájékozódtam, és olyan igazságtalanságokkal szembesültem, mint például a szemétszállítás díja, ami magasabb, mint a város más pontjain. Az ott élők többet fizetnek a fáért, mint máshol a gázfűtésért kell, de a víz- és csatornadíjaikat is érdemes lenne megvizsgálni. Rendelőt és egyéb intézményeket terveznek a Huszártelepre, pedig az ott élők most is elégedettek az orvosi ellátással; nekik inkább lakásfelújításra, ablakcserére lenne szükségük. Érdemes lenne napelemeket felszerelni, hogy segély helyett – az alacsonyabb rezsivel – valódi segítséget kapjanak. Arra kérem Nyíregyháza vezetését, fórumokon egyeztessenek az ott élőkkel arról, hogy mi lenne igazán fontos a számukra, mire költsék ezt a hatalmas összeget – mondta Csabai Lászlóné.

