MSZP sajtótájékoztató: Sikerpropaganda helyett tettekre van szükség

– Nem tudjuk mi volt a kiváltó ok, de reméljük, a nemrég felmentett Kozma Pétert egy olyan kormánymegbízott követi majd, aki többet foglalkozik az emberek és a közigazgatás problémáival, s jobb irányba fordul a megye sorsa. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a sajtótájékoztatót csütörtökön dr. Legény Zsolt országgyűlési képviselő, majd Mesterházy Attila országgyűlési képviselő, a költségvetési bizottság elnöke bejelentette, hogy a karácsonyi országos karitatív akciójukat – amelyben arra is fel kívánták hívni a figyelmet, hogy sokan élnek nehéz körülmények között – meghosszabbították. – A kormányzati sikerpropaganda helyett mi több oldalról is – további rezsicsökkentéssel, járulékcsökkentéssel megtámogatott, jelentős béremeléssel, és az alapvető élelmiszerek és éttermi szolgáltatások egységes áfacsökkentésével – szeretnénk támogatni a rászorulókat – sorolta pártja célkitűzéseit a továbbiakban, majd hozzátette: – Jó volna, ha ebben a térségben több hosszú távra tervező cég telepedne le, s kínálna munkahelyeket, mert ebben a helyi fideszes képviselők nem sok mindent mutattak föl.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA