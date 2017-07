MSZP-sajtótájékoztató: “Várjuk, mikor vetnek számot azzal, mennyi kárt okoztak a megyének”

– Erre az időszakra a Fidesz-frakció sunyi politikája volt jellemző – jelentette ki a szocialisták megyei alelnöke. – Van olyan város, amely szálka a Fidesz szemében. Nyírbátor és Nagykároly önkormányzata együtt nyújtotta be a határ menti térség közúti elérhetőségének javítását célzó pályázatot, amelyhez szükség lett volna a megyei közgyűlés támogató nyilatkozatára. Ezt az ellenzék megszavazta, a többség viszont tartózkodott, ezért a pályázat valószínűleg nem lesz sikeres – folytatta Halmi József, majd a szabolcsi kórházakat érintő hűtlen kezelés ügyére tért rá. – Az egészségügyi holding egykori vezetőjét és két társát első fokon bűnösnek mondta ki a törvényszék, azonban politikai felelősök is vannak. Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke a figyelmeztetések ellenére is kitartott az elsőrendű vádlott mellett, s a felügyelőbizottság elnöke, dr. Kovács Ferenc sem tett semmit. Várjuk, mikor vetnek számot azzal, mennyi kárt okoztak a megyének, s mikor távoznak a közéletből.

