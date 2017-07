Műkedvelők

Mivel fővárosunk – és Balatonfüred – a házigazda, és ilyen volumenű sporteseménynek még sosem adott otthont Magyarország, érthető, hogy a csapból is az folyik. Nincs már magyar, aki ne tudná lerajzolni, milyen is az Auerbach-szaltó, miről is van szó, ha a hosszútávúszás végén kiírják a „photofinish” feliratot és múlt péntek óta minden második ember kézen állva piruettezik a Balatonban és a sóstói strandon.

A sportkedvelők nagy pechje, hogy a vizes vb-vel párhuzamosan számos a szintén nagy érdeklődésre számot tartó sportesemény. Nemzetközi focikupák, honi NB I.-es és – beszéljünk kicsit haza, hiszen nálunk ez a sportág csúcsa – NB II.-es bajnoki rajt, Forma–1. A közvetítési jogokat birtokló sportcsatorna nem győzi ide-oda tologatni a közvetítéseket (a Honvéd szerdai BL-selejtezője 21.15-kor kezdődött), és azt is kilátásba helyezték, hogy csúszik az NB II.-es rajt, mert nincs rá műsoridő. Felmerül: nem lenne célszerű megosztani ezeket a jogokat más csatornákkal is? Hogy ne a mű-, hanem az igazi sportkedvelők érdeke legyen az első.

– Bodnár Tibor –

