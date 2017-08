Munkát keres a három kislányát egyedül nevelő nyíregyházi apuka

A sorsuk azóta még rosszabbra fordult: a családok átmeneti otthonába kerültek, az édesapa pedig elveszítette a munkahelyét, így az egyetlen bevételük a családi pótlék. Ha nem tudják megoldani a lakhatásukat, a gyerekeket elszakítják az édesapjuktól és védelembe veszik őket.

Munkát keres

Vadászi József azt mondja, számára mindent, ami az életében fontos, a gyerekei jelentik – és ez fordítva is igaz: a lányok nagyon ragaszkodnak hozzá, el sem tudják képzelni, hogy el kell válniuk egymástól. Olyan munkahelyet keres, ahol négy órában dolgozhat – reggel ő viszi iskolába a gyerekeket, délután pedig ő megy értük, és a házimunka is rá marad: főz, takarít, mos, ezért nyolcórás munkát nem tud vállalni. Mindent megtenne azért, hogy a lányai vele maradhassanak, ezért ismét megkereste lapunkat. Karácsonykor nagyon sokan segítettek nekik, amiért örökké hálás lesz, de most nem tud mást tenni, újra a nyilvánossághoz fordul. Dolgozni szeretne, hogy ne kelljen elveszítenie azokat, akiket a legjobban szeret: a gyerekeit.

Aki tud segíteni, a 30/440-7891-es számon éri el Vadászi Józsefet. Köszönjük!

