Művészi fényességek és fényes művészetek Mátészalkán

Július 30-ától augusztus 6-áig várta tárt kapukkal az érdeklődőket az I. Szatmári Művésztelep, amely egyrészt emléket kívánt állítani Fülöp Sándor festőművésznek, másrészt fel akarta eleveníteni a Nagybányai Művésztelep alkotói világát.

Egy héten keresztül tizenhárom képzőművész munkálkodott ecsettel, textillel és különféle anyaggal, hogy bemutassa Szatmár és Mátészalka művészi fényességét és fényes művészetét. Alkotásaikban felsejlik az erre a vidékre emlékeztető tájjelleg, a művészi építészet és a vonalakban kibontakozó formaiság.

– Örömmel és büszkeséggel tölti el szívünket, hogy házigazdái és „megalkotói” lehettünk ennek az alkotói műhelynek. Nemzeti szíveket megérintő az a valóság, hogy a helyi és az ország több pontjáról érkező művészek mellett a történelmi Szatmár vármegye területéről is érkeztek festőművészek, ezzel is jelezve az összetartozást. Köszönetünket fejezzük ki a mátészalkai önkormányzatnak és a Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesületnek, hogy anyagilag és emberileg is melléállt e nagyon fontos és közös ügy mellé – tájékoztatta lapunkat Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke.

KM

