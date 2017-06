Múzeumok Éjszakája – Íme a részletes nyíregyházi program

A nőt mint az emberi értékek alfáját és ó­megáját mutatja be az idei Múzeumok Éjszakáján a Jósa András Múzeum (JAM) időszaki kiállításokkal, három művészeti ág alkotásaival és összművészeti produkciókon keresztül. A szombati eseményt beharangozó sajtótájékoztatón dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere múzeológusként, a Kállay Gyűjtemény korábbi igazgatójaként arról beszélt, a Múzeumok Éjszakája minden múzeumi dolgozó életében kiemelt jelentőséggel bír, igazi ünnep.

– Az év minden napjára, de erre az éjszakára fokozottan igaz, minden a látogatókról szól. Érezzék jól magukat, töltődjenek fel kulturális élményekkel és értékekkel, a programok között pedig minden korosztály találja meg a kedvére valót – fogalmazott, s a Sóstói Múzeumfalu Szent Iván-éji, valamint a Jósa András Múzeum szombat éjszakai kínálatát látva erre minden esélye megvan.

Margaret Island-koncert

– Hagyomány, hogy a „mi ünnepünket” Szent Iván éjjelén, az év legrövidebb éjszakáján tartjuk – ezt már dr. Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója mondta, majd kiderült: pénteken este fél 9-kor nyílik meg a szerelemhez kapcsolódó talányos és többértelmű Pásztoróra című kiállítás. Nem hiányozhat a tűz sem; előbb tűzzsonglőrök gyújtanak tüzet, a 10 órakor kezdődő Margaret Island együttes koncertje után a Nyírség Táncegyüttes tagjainak közreműködésével megelevenednek a hagyományok, és nem marad el a közkedvelt tűzugrás sem.

– Szent Iván éjjele varázslatos éjszaka, amikor minden megtörténhet. A hiedelem szerint a tüzet átugró kívánsága teljesül – utalt a régi, de ma is élő feltételezésre az igazgató, hozzátéve: aki szeretne, a tűzugrás után a táncházban táncra is perdülhet, és készülhet a szombati programkavalkádra.

Nő – érzékiség – szexualitás

– Minden évben egy központi téma köré szerveződik a Múzeumok Éjszakája, az idén ez nem más, mint a NŐ, az emberi értékek alfája és ómegája, erről szólnak a kiállításaink, a versek és képek, az előadások – sorolta dr. Rémiás Tibor, a JAM igazgatója. Kiemelte a „Csókolj meg édes” című kiállítást, amely a 19. századtól a 20. század közepéig kalauzolja a látogatókat a kor szerelmi világába, a Hadron Művészeti Egyesület különleges tárlatát, itt az egyedi hangvételű, a női szerepeket bemutató alkotásokhoz Nagy Zsuka költő ír verseket. A Pikáns oldalon pedig a humor birodalmába, pikáns viccek és történetek világába kalauzolják el a látogatókat.

– Vannak, ezért bemutatunk női hősöket is, sőt akinek kedve van, az lerajzolhatja, lefestheti, de akár legókockákból meg is építheti a saját női hősét – mondta az igazgató, de az időszaki kiállításon felvillantják azt a napjainkig tartó dilemmát is, hogy az amazonok a szarmatákhoz kapcsolhatók-e vagy sem.

A múzeum szabadtéri színpadán a Hot Jazz Band és a Magashegyi Undergrund ad élőkoncertet, Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert pódiumestje, Janklovics Péter stand-up produkciója is nagyszerű perceket ígér, ahogy azok a beszélgetések is, amelyeken a női szerepekről, a kiteljesedésről beszélgetnek a meghívott előadók. Kora délutántól éjjel 1 óráig mesterségek udvara és népi játszótér is várja az „éjszakázókat”, s újra szállít utasokat a Csi-hu-hu.

A látogatóknak érdemes lesz bekukkantaniuk a megyei levéltárba, a megyei könyvtárba, a Kállay és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjteménybe is. Szombaton éjszaka nem lesz idő unatkozni, Rémiás Tibor abban bízik, legalább ötezer ember vesz részt a programjaikon s keresik majd a nőt!

KM

Múzeumok Éjszakája-programok – június 24.. szombat

Jósa András Múzeum

Múzeumi színpad

17 óra: Múzeumnyitás

17.00–17.30: Köszöntők: dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató, kiállításmegnyitók

17.30–18.30: Bőröndmesék és az Eszterlánc Mesezenekar

20.00–21.00: LIBIKÓKA – Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert pódiumestje

21.00–21.40: Dumaszínház – Janklovics Péter stand-up produkciója

24.00–00.15: Turmix Tánciskola – ’30-as évek táncai

00.30–00.45: Tűztánc – Sárkánylányok tűzzsonglőrök

Szabadtéri Színpad

19.00–19.50: Hot Jazz Band élőkoncert

23.00–24.00: Magashegyi Underground élőkoncert

Múzeumudvar

17.00–23.00: Red Raven Airsoft – felszereléskiállítás, céllövészet, beöltözés

17.00–01.00: Mesterségek udvara – népi kismesterségek vására és bemutatója

17.00–01.00: Népi játszótér (gólyaláb, hordólovaglás, libaterelő, karikadobáló)

Múzeum

17.00–22.00: Műtárgyak erdejében – betekintés a restaurálás munkafolyamataiba a különböző anyagfajtákon keresztül. (II. em. restaurátorműhely)

18.00–19.00: a NŐ és a SÁTOR I. (I. em. 106. terem) Juhász Ágnes, Oláh Henrietta, Orosz Anikó, A fiatalkori szépség, ragyogás: magától értetődő – házasságban élő, gyermeket nevelő nőknél MŰVÉSZET

18.30–19.15: Kertész Sándor képregénykutató és Tondora Judit képregényrajzoló interaktív beszélgetése (II. em. 225. terem)

19.30–20.30: Közös rajzolás Tondora Judittal (II. em. 225. terem)

21.00–21.30: Kertész Sándor előadása (II. em. 225. terem)

21.00–22.00: a NŐ és a SÁTOR II. (I. em. 106. terem)

Biztos nem véletlen, hogy anyanyelvünk a NŐ-t növekvőnek jelöli. A kiteljesedés azonban nem csak gyermekvállalással élhető meg – megannyi módja lehetséges az önmegvalósításnak

22.00–23.20 óra: A NŐ ma – Árvai Nóra pszichológus-szakíró előadása – a mai nőről szól, megfelelés ezer szerepben, és ennek megfelelően a pszichés megterhelés, stresszkezelés és megküzdési technikák (II em. 225. terem)

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára – Levéltárunk délutánja

16.00–19.00: Családi kincsek a levéltárban

16.00: Református, evangélikus élet című fotópályázat eredményhirdetése

A magyar fotográfia múltjáról és jelenéről Soltész István fotóművésszel Galambos Sándor beszélget

17.30: Bővülő történelem – az MNL vándorkiállítása a levéltáraknak ajándékozott iratokról. Megnyitja Marton-Szabó Dorottya (főlevéltáros, MNL OL, Budapest)

Kukkantás a családi ládafiába – Nagy Dóra mb. igazgatóhelyettes beszélget Pregitzer Fruzsina színművésznővel, Pro Archivo-emléklapos ajándékozónkkal és dr. Pazonyi Elek Tiborral

Közben 18 és 19 órától raktárlátogatás és levéltári séta, kézműves-foglalkozás, családtörténeti kutatáshoz tájékoztatás

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

17.00–21.00: Kalandos kardok – játékos családi programok a könyvtárban a Nyíregyházi Magyar Szablyavívó Iskola és a könyvtár közös szervezésében, kiállítás, vetélkedők, ügyességi versenyek, rajzverseny

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény

17.00–24.00: Hírközlés a vízügy történetében, tárlatvezetések, interaktív játékok, zsíros kenyér és limonádé

VISSZA A KEZDŐOLDALRA