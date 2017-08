Nagy felelősséggel, kis izgalommal indulnak az universiadén

Augusztus 19. és 31. között Tajvanon rendezik meg a 29. nyári universiadét, vagyis a főiskolás és egyetemista sportolók „olimpiáját”. Tizennégy kötelező (atlétika, kosárlabda, evezés, labdarúgás, torna, ritmikus sportgimnasztika, cselgáncs, úszás, vízilabda, búvárúszás, asztalitenisz, tenisz, röplabda és tekvando) valamint hat (vívás, tollaslabda, golf, roller sport, súlyemelés, wushu), a szervezők által választott sportágban rendezik meg a versenyeket.

Megyénket, egyben a Nyíregyházi Egyetemet és a nyíregyházi sportegyesületeket két sportoló képviseli majd az ázsiai szigeten. Bus Iván, a Nyíregyháza Blue Sharks kosárlabdázója tagja lett a férfi válogatottnak, míg Szikszai Róbert, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája diszkoszvetésben indul.

– Nagyon örültem a lehetőségnek, hinni sem akartam a fülemnek, amikor felhívtak, hogy tagja lehetek a bő keretnek – mondta Bus Iván, aki legutóbb 2011-ben volt válogatott, akkor 18 évesen az U20-as korosztályos csapat tagjaként lehetett ott a szófiai B divíziós világbajnokságon. – Az első keretben tizenhatan kaptunk helyet, végül tizennégyen gyakoroltunk három héten át Debrecenben Berényi Sándor és Simándi Árpád edzők vezetésével, és a múlt héten jelölték ki a tizenkettes utazó keretet. Úgy tűnik, hogy én leszek a csapat elsőszámú irányítója, ennek megfelelő felelősséggel és egy kis izgalommal várom az eseményt. Nehéz elvárást megfogalmazni a csapattal szemben úgy, hogy nem ismerjük az ellenfelek játékerejét, de még csak a csapatok keretét sem. Menetközben derül majd ki, hogy hol a helyünk a mezőnyben, de a kosárlabda-kultúrát ismerve biztos, hogy első ellenfelünk, a szerb bombaerős csapat lesz.

A magyar férfiválogatott legutóbb 2011-ben szerepelt kosárlabdában az universiadén. Bus Ivánék a huszonnégyes mezőnyben egy csoportban szerepelnek a szerbekkel (augusztus 20-án játszanak velük), a házigazda Tajvannal (augusztus 21.), Dél-Koreával (augusztus 22.), Lettországgal (augusztus 24.) és Mexikóval (augusztus 25.). A tornán valamennyi helyezést eldöntenek, így bárhol is végezzen a csoportjában, a folytatásban is játszik majd a magyar válogatott.

A csapatban Bus Ivánon kívül is van még nyíregyházi nevelésű játékos, hiszen a MAFC-tól a nyáron Szolnokra igazolt Polyák László és a tavaly óta a Debrecen játékosának számító Kósa Tamás is utazó kerettag lett. Csakúgy, mint a Marso-NYKK korábbi játékosa, Garamvölgyi Ákos is.

A diszkoszvető Szikszai Róbert annak az atlétikai válogatottnak a tagja, amely erősnek mondható, hiszen a londoni világbajnoki csapatból többen, így a 110 méteres gátfutásban bronzérmes Baji Balázs is utazik Tajvanra. A nyíregyházi versenyző augusztus 25-én szerepel majd a selejtezőben, ha továbbjut, másnap lesz a döntője.

– Jó formában vagyok, szeretnék hatvankét-hatvanhárom métert dobni, ami elég lehet a döntőhöz – mondta a tatai edzőtáborban tartózkodó Szikszai Róbert. – Nem jellemző rám, hogy izgulnék, most sem fogok, holott ez lesz életem első universiadéja és az első utam Ázsiába.

A magyar universiade csapat több részletben utazik Tajvanra, a kosárlabdázók kedden Bécsből indultak és a vasárnapi rajtig még edzőmeccsek is várnak rájuk, Szikszai Róbert a szombaton induló kontingensnek lesz a tagja.

29. nyári universiade, Tajvan

A magyar férfi kosárlabda-válogatott kerete: Bus Iván (Nyíregyháza Blue Sharks), Bognár Kristóf, Kósa Tamás (mindketten Debreceni EAC), Garamvölgyi Ákos, Kővágó-Laska Márk (mindketten Pécs), Keller Iván (Alba Fehérvár), Kovács Ádám, Vágvölgyi Ákos, Wirth Ádám (mindhárman Szedeák), Peringer Balázs (Vasas), Polyák László, Tóth Zoltán (mindketten Szolnoki Olaj KK)

Vezetőedző: Berényi Sándor (Debreceni EAC). Edző: Simándi Árpád (Szedeák)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA