Nagy hal úszott be Marci hálójába

Ettől könnyebb is lehetett volna Fucsovics Márton (150. a világranglistán) sorsolása, illetve mégsem, hiszen a főtáblás küzdelmekkel hétfőn kezdődő budapesti ATP-250-es tornán ilyen szinten már csupa nagyság szerepel. A főtáblán szabad kártyával helyet kapó elsőszámú magyar férfiteniszező a legjobb 16 közé jutásért az orosz Mihail Juzsnijjal mérkőzik majd, aki momentán 86. a világranglistán, de fénykorában jegyezték a nyolcadik pozícióban is. A 34 éves orosz karrierje során szolid 13 és félmillió dollár pénzdíjat ütögetett össze, a Grand Slam-tornák közül 2006-ban, az US Openen szerepelt a legjobban, amikor elődöntős volt. És ha ez nem lenne elég, a találkozó győztese az első körben erőnyerő, a negyedik helyen kiemelt spanyol Fernando Verdascóval (jelenleg 31., egykor 7.) találkozik.

Párosban szintén szabadkártyával játszhat a főtáblán Fucsovics Marci, aki újra a román Marius Copil (egyesben 111.) oldalán szerepel. Ellenfelük a negyedik helyen kiemelt Brian Baker (egyesben 261.), Nikola Mektic (párosban 52.) amerikai, horvát duó lesz.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA