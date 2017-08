Nagy lehetőséget hordoz a kisvonat!

Az elképzelést az Európai Unió is támogatná, önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek sokasága nyújthatna be pályázatokat. Az elnyert hazai és uniós forrásokból korszerű motorvonatokat, vasúti kocsikat lehetne vásárolni, a pályakorszerűsítéssel együtt járó sebességnövelés sem ütközne akadályba. Bízom benne, hogy minden megyénkbeli parlamenti képviselő támogatni fogja ezt a nagyszerű kezdeményezést, s szorgalmazza majd a mielőbbi megvalósulását. A kisvasút vonala mentén található települések önkormányzatai is segítsék elő a kisvasút újraindítását, mert ez az ő számukra is bevételt jelentene, gondoljunk csak az idegenforgalomra, a vendéglátásra, az új munkahelyek létrejöttére. Ha sikerülne valamelyik uniós országból egy régi, használaton kívüli kis gőzmozdonyt vásárolnunk, és idehaza szakszerűen felújítani, üzembe helyezni, nosztalgiajáratként közlekedtetve igen népszerű lehetne minden korosztály számára. Áprilistól októberig sűrűbben járhatna a vasútállomás, vásártér (KGST-piac) és Sóstógyógyfürdő közötti ingajárat, bizonyára mindig telt házzal közlekedne! Készíthetnének az illetékesek angol–német–magyar nyelven nyomtatott kiadványokat is, bemutatva a vendégváró Nyírség, Rétköz és Tisza környékét, ismertetve megyénk, illetve a kisvasút menti települések történelmét, a látnivalókat, kikapcsolódási lehetőségeket, vendéglátóhelyeket a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Ma már a kerékpározás népszerű sportolási és kikapcsolódási forma, az önkormányzatok akár bicikli-­bérbeadással is foglalkozhatnának, például Herminatanya, Balsa, Dombrád állomásokon. Sokkal értékesebb egy olyan település, ahol üzemelő vasútvonal halad keresztül, mint az, ahol kihalt a pálya!

– Luczák András, Kisfástanya –

