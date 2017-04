Nagy meccsek lesznek, nagypénteken is

Elérkezett a rájátszás ideje a második vonalnak számító bajnokságokban. A férfi NB I B csoportban és az amatőr női NB I-ben is hasonló a rendszer: a két ágra, keletire és nyugatira bontott alapszakaszok első négy helyezettjei jutottak a felsőházba, és ők küzdenek tovább a bajnoki címért, illetve az 1-8. helyezésekért. Szerencsére mindkét bajnokságban ezen küzdelmek során lesznek érintettek a nyíregyházi csapatok.

A Nyíregyháza Blue Sharks számára két ponton múlott, hogy nem a második helyen végzett (ha az utolsó fordulóban a MEAFC nem nyer 93–92-re Vásárhelyen, hanem mondjuk kikap ugyanannyira, akkor a Kék Cápák előreléptek volna egyet), így viszont harmadikként, pályahátrányból kezdik a nyugati második Oroszlány elleni negyeddöntőt. Az egyik fél második győzelméig tartó párharc mérkőzései pénteken kezdődnek, a második meccs nagypénteken lesz Nyíregyházán, és ha kell, a harmadik összecsapás egy hét múlva esedékes Oroszlányban.

A nőknél a Nyíregyházi Kosársuli számára is néhány ponton múlott, hogy lecsúszott az első helyről, másodikként pedig a nyugati harmadik Tatabánya ellen kezdi a párharcot. Tavaly ugyanebben a fázisban találkoztak a csapatok, akkor az NYKS 2–0-val lépett tovább, most is két siker szükséges az üdvösséghez. A párharc tatabányai mérkőzésének még nincs meg a pontos időpontja, az első találkozó vasárnap lesz a Szent Imre-gimnáziumban, és ha szükséges, a harmadik összecsapást ahhoz két hétre rendezik majd.

Bajnoki negyeddöntők

NB I B csoport, férfi

A párosítás: Debreceni EAC (keleti 1.)–MTK (nyugati 4.), Miskolci EAFC (keleti 2.)–SZESE Győr (nyugati 3.), Oroszlány SE-Lions (nyugati 2.)–Nyíregyháza Blue Sharks (keleti 2.), Veszprém (nyugati 1.)–Vásárhelyi KS (keleti 4.)

Az Oroszlány–Nyíregyháza párharc játéknapjai: április 7., péntek, 19 óra (Oroszlány), április 14., péntek, 16.30 (Nyíregyháza), április 21., péntek, 19 óra (Oroszlány – ha szükséges)

Amatőr női NB I

A párosítás: Szegedi KE (keleti 1.)–Ajka (nyugati 4.), Nyíregyházi Kosársuli (keleti 2.)–Tatabányai KC (nyaugati 3.), ELTE-BEAC Újbuda II (nyugati 2.)–Vasas Akadémia II (keleti 3.), TFSE (nyugati 1.)–Debreceni EAC (keleti 4.)

A Nyíregyháza–Tatabánya párharc játéknapjai: április 9., vasárnap, 18 óra (Nyíregyháza), április 14. vagy 16. (Tatabánya), április 23., vasárnap, 18 óra (Nyíregyháza – ha szükséges)

