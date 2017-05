Nagy múltú fiúkórus az egyházzenei fesztiválon

A zenebarátok május 30. és június 5. között ritkán hallható együttesekben és művekben gyönyörködhetnek Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett és Békéscsabán. Nyíregyházán június 1-jén, csütörtökön a New College Oxford kórusa ad hangversenyt a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. Orgonán közreműködik Timothy Wakerell, vezényel Robert Quinney. A New College Oxford kórusa az Egyesült Királyság egyik leghíresebb és nagy múlttal rendelkező együttese. A nyíregyházi koncerten válogatást mutatnak be Christopher Tye, Bach, Tallis, Byrd, ­Buxtehude, Schütz műveiből.

KM

