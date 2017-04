Nagyi! Ne légy áldozat!

– Ez a korosztály már nem adósságot halmoz fel, hanem spórol, a megtakarítását nem bankban tartja, hanem otthon a szekrényben, a párnahuzat alatt, az ágyneműtartóban – utal egy rossz szokásra dr. Kovács Attila alezredes.

A megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője szerint a tolvajok arra számítanak, ha valótlan tartozásra hivatkoznak, esetleg arra, hogy tartoznak a néni vagy bácsi egyik rokonának, de fel kellene váltani ehhez a nagy címletű bankjegyet, akkor a rejtekhely már nem marad titokban, elég még egy apró figyelemelterelés („kérhetek egy pohár vizet?”), és a pénznek már hűlt helye. Volt, hogy több mint 200 ezer forintot vittek el az idős nénitől, aki zokogva mondta: meg sem fordult a fejében, hogy az a jól szituált, kedves pár be akarja őt csapni vagy meglopni.

– A munkánk során is azt tapasztaljuk, hogy főképp a vidéken élők nem gondolják azt, bűncselekmény áldozatai lehetnek, mert a békés kis falujukban ilyen nem szokott előfordulni, így a sok esetben más településről, megyéből vagy akár határon túlról érkező csalóról fel sem tételezik a rossz szándékot – magyarázza Kovács Attila, és azonnal megjegyzi: pedig kellene! A korosztály veszélyeztetettségét fokozza, hogy fizikálisan és pszichésen más életszakaszban vannak, a realitásérzékük is eltér a fiatalabb generációkétól. Azokra is más veszélyek leselkednek, akik dinamikus életet élnek, s azokra is, akik leginkább otthon töltik a napjaikat. A jövős-menős, bevásárlós, ügyintézős, társaságba, rendezvényre eljárók leggyakrabban a zsebtolvajok célpontjai, de szerencsére az ilyen esetek ritkák, gyakoribb, és sajnos nagyon sokszor csak napokkal később derül ki, hogy valaki bűncselekmény elszenvedője lett azok körében, akik ritkán mozdulnak ki. Ők a trükközők kifinomult módszereinek és behízelgő modorának esnek áldozatul – említi a különbségeket az alezredes. Náluk nagyobb a látencia, mert a becsapott ember szégyenli, hogy így járt, nem mer vagy nem akar beszélni róla, ilyenkor a tettes(ek) elfogása is nehezebb.

Kortársképzések

A megyei rendőr-főkapitányság munkatársai rendszeresen szerveznek időskorú-kortársképzést, ahol a megelőzés mellett bemutatják azokat a biztonsági eszközöket is, amelyek nemcsak a szubjektív biztonságérzetet növelik, hanem a védelmet is segítik. Az alezredes arra is figyelmeztet, hogy a tavaszi, nyári időszak a trükkös tolvajok és csalók időszaka, számítani lehet a felbukkanásukra.

Fontos a család szerepe

– Idegent soha nem engedjenek be a házba, beszéljenek vele úgy, hogy az ajtót nem nyitják ki teljesen! Mindig kérjenek igazolványt, figyeljenek arra, hogy a szolgáltatók, hivatalok csak arcképes igazolványt adnak a munkatársaiknak! Ha bármi gyanúra ad okot, csukják be az ajtót, hívják fel a szomszédot, családtagot vagy akár a rendőrséget – mondta Kovács Attila, aki hozzátette a családtagok fontos szerepét a megelőzésben. Amikor a gyerekek, unokák, keresztgyerekek arról hallanak, hogy idősek ellen ilyen vagy olyan bűncselekményt követtek el, mutassák meg a nagyinak a hírt, és hangsúlyozzák, mire figyeljen, nehogy vele is megtörténjen hasonló!

