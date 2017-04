Nagymamák és unokáik

Hazánkban 2003 óta rendezik meg a „Születés hete” programsorozatot, melynek célja, hogy a leendő édesanyáknak és családtagjaiknak többek között bemutassák azt is: milyen lehetőségeik vannak a szülés módjának, helyének kiválasztásában. A sorozathoz az idén is csatlakozik a Jósa András Oktatókórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya, s április 28-án nyílt napon mutatják be az érdeklődőknek a szülőszobát és a gyermekágyas részleget. Ezt megelőzően, április 27-én 15 órától az oktatkórház Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtárában különleges fotókiállítás nyílik.

– A „Nagymamák – unokák” című tárlatunk vidám, szeretetteljes és méltó kezdete lesz a rendezvénynek – mondta Bede Józsefné szakkönyvtárvezető. – Sok fénykép érkezett a felhívásra, az ‚50-es, ‚60-as évekből is bemutatunk nagymamákat az unokákkal, de sok, több generáció tagjait megörökítő képet is kaptunk.

A kiállításhoz kapcsolódik egy előadássorozat, a nyitóprogram 16 órakor kezdődik a szakkönyvtárban: Nagymamák a 21. században címmel dr. Vincziczki Imréné szülésznő beszél majd a nagymamák szerepéről a családban.

KM-BM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA