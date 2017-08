Nagyon beteg a várandós Szabó Zsófi

– Napok óta náthás vagyok, köhögök, és még hőemelkedésem is volt. Hétfő este felment a lázam, amikor 38 fok lett, azonnal elmentem orvoshoz teljes kivizsgálásra. Szerencsére a babának semmi baja! Természetesen megnézett a nőgyógyász, voltam ultrahangon is. A baba teljesen egészséges. Nekem szigorú ágynyugalmat rendelt az orvos. Nem szedhetek gyógyszert, antibiotikumot, de van egyfajta lázcsillapító, amit igen, ha muszáj. Sikerült összeszednem valami vírust, valószínűleg azt, amitől most a fél város szenved – mesélte Zsófi a Blikknek.

Forrás: blikk.hu

