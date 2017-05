Nagyon bíznak a pontszerzésben

Annyi csapat okozott már meglepetést az utóbbi időben a DVSC ellen, hogy a debreceniek pénteki vendége, a Kisvárda Master Good SE is elhiheti magáról, hogy képes lehet a bravúrra a Hódos Imre-sportcsarnokban, ahol 18 órakor kezdődik majd a mérkőzés. Főként, hogy nincs abban a helyzetben a kiesés ellen hadakozó újonc, hogy eleve lemondjon a pontszerzés reményéről.

– Készültünk nagyon, és mindenképpen pontot szeretnénk szerezni – mondta Dévényi János, a kisvárdaiak edzője. – Ha a papírforma szerint alakulnának az eredmények, akkor a hátralévő négy fordulóban egy pont is elég lehet a bennmaradásunkhoz, de egyrészt sok meglepetés született már, másrészt miért bíznánk másra a döntést, ha saját erőből is elérhetjük a kitűzött célt. A hátralévő négy meccsünk egyikén sem számítunk esélytelennek, főként a két hazai fellépésen. A lányok is tudják, mi forog kockán, és szeretnének már Debrecenben is előrukkolni egy bravúros eredménnyel. Presztízse is van a mérkőzésnek, amennyire tudjuk, a Loki már beveti eddig sérült játékosát, Karina Jezsikavát is. Egy biztos, most semmit nem foghatunk majd a hosszú utazásra, hiszen közeli helyen játszunk majd. Nagyon bízunk a pontszerzésben!

A kisvárdai csapatban akadnak kisebb sérülése, nyavalyák, ami a bajnokság végefelé szinte természetes, de mindenki a Mátéfi Eszter-Dévényi János szakvezetői páros rendelkezésére áll a pénteki mérkőzésen.

