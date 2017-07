Nagyot harcolt, de nem bírt az írrel

A nyíregyházi hölgy a juniorok mezőnyében, 46 kilogrammos súlycsoportban képviselte a magyar színeket, számára elsősorban tapasztalatszerzésre szolgált a kontinensviadal. Lídia egy ír lánnyal mérkőzött, aki nagyon frissen kezdett, de a 2. menetben Lídia ledolgozta a hátrányát, sőt akadt ergy pillanat, amikor befejezhette volna a csatát. Az ellenfél folyamatos fogással tördelte a küzdelmet, ezért a mérkőzésvezető többször figyelmeztetett is, de nem intette meg. Összességében Lídia rutintalansága ütközött ki az összecsapáson, de harcos hozzáállása és teljesítménye így is dicséretes. Monostori Lídia mindössze másfél éve bokszol, nem kis eredmény, hogy az európai legjobbak között mérethette meg magát. Az élsportra való alkalmasságát az is bizonyítja, hogy nagyszerűen helyt állt a három hetes intenzív tatai válogatott felkészülésen.

