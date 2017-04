Nagyot szólt a lánykérés, de a szerelmük gyümölcse sem kicsi

Olvasóink előtt bizonyára nem ismeretlen Fedics Attila és Balázs Panna története: tavaly októberben, egy igen hűvös péntek délutánon Panna nem igazán értette, hogy miért kell kedvesével a Kossuth téren kávéznia, de engedett a kérésnek. Ott üldögéltek, beszélgettek, amikor a fiatal lány arra lett figyelmes, hogy a téren álldogálók táncolni kezdenek, ráadásul Attila is csatlakozott hozzájuk. A közös produkció végén mindenkinek egy-egy szál vörös rózsa került a kezébe, a gyönyörű virágokból pedig hatalmas szív formálódott. Attila meglepett szerelme előtt termett, és térden állva, gyűrűvel a kezében megkérte a kezét. Panna felocsúdott, majd kimondta azt a szót, amire Attila és a „véletlenül” ott termett rokonok is vártak: az igent. A szimpatikus párral azóta nagyot fordult a világ: április 11-én megszületett kisfiuk, Áron. Aki nem is kicsi! Sőt: 4980 grammal látta meg a napvilágot, a család és az orvosok, nővérek csodálkozó tekintete mellett.

– Tudtuk, hogy nagy súllyal fog születni, ez már a 4D-s ultrahangon is látszott, de azt nem gondoltuk, hogy majdnem ötkilós lesz. Érdekes, de én nem érzékeltem ezt, a szülés előtt az utolsó pillanatig jöttem-mentem, nagyon jól viseltem a terhességet, semmilyen problémám nem volt. Áron császármetszéssel jött a világra és csodájára jártak a kórházban: az orvosok és nővérek azt mondták, ő az óvodás a sok pici mellett. Nagyon jó baba, eszik-alszik, szerencsére van annyi tejem, amennyire szüksége van. Igaz ugyan, hogy néhány előre megvásárolt babaruhát egyáltalán nem tudtunk ráadni, mert túl kicsik rá, de ez legyen a legnagyobb gondunk – mondja Panna, aki tudja, hogy mennyire szerencsések.

– Amikor tavaly nyáron Attilával elhatároztuk, hogy szeretnénk gyereket, szinte azonnal teherbe estem, és bár kezdetben azt gondoltam, kislányunk lesz, most már nem is tudom elképzelni, hogy ne fiam legyen. Vannak nehézségek, de nagyon sokat segít az édesanyám és a családunk. S persze Attila, aki a barátaival megünnepelte elsőszülött gyermeke érkezését, és az első pillanattól imádja a kisfiát.

Makroszómiának nevezik

– Az apa-fiú szerelem azon­nal kialakult – mondja Panna, aki nem zárja ki, hogy lesz majd testvére Áronnak, de mivel mindketten nagyon fiatalok, a második babára valószínűleg várnak még négy-öt évet.

– Nem egyedi, de ritka, hogy egy baba öt kilogramm közeli súllyal jöjjön a világra – erősítette meg lapunknak dr. Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara alelnöke, szülész-nőgyógyász főorvos elmondta azt is: egy egészséges újszülött súlya általában három és négy kilogramm között van. Az ennél súlyosabb babák már sokkal nagyobbnak számítanak az átlagnál. A szülészeti gyakorlatban a 4 kilogramm feletti gyermekeket nagy, míg az öt kilogramm felettieket óriásmagzatnak, a jelenséget pedig makroszómiának nevezik.

– Ránézésre, a kismama pocakjában még nehéz megállapítani, hogy egy baba valóban nagyobb lesz-e az átlagosnál, mert ezt csak a születési súly erősítheti meg. Egy ultrahangvizsgálat tisztább képet ad a méretekről, de ez sem mindig pontos, hiszen e között és a valós születési súly között 10–15 százalékos eltérés is lehet, főleg akkor, ha a gyermek nem a szülésre kiírt napon jön a világra – magyarázta a főorvos. Dr. Losonczy János kifejtette: a genetika és a terhességi cukorbetegség, a magas vagy kezeletlen vércukorszint állhat annak hátterében, hogy egy gyermek az átlag feletti súllyal születik. Arra is van példa azonban, hogy semmilyen kockázati tényező nincs a mögött, hogy az újszülött túlsúlyos legyen.

– Az édesanya és a baba egészségének érdekében, a születési sérülés elkerülése miatt ilyen esetekben mindig császármetszést javaslunk.

– Nem is ez a magyar szülészet legnagyobb problémája, hanem az, hogy magas a koraszülöttek száma, ami sokkal nagyobb kihívás, mint az egészséges, de túlsúlyos babák születése – mondta Losonczy János, aki az eltelt évtizedek alatt több ezer gyermeket segített a világra, köztük nem egy „nagybabát” is.

Ezen a hűvös őszi délutánon Balázs Panna talán nem is nagyon értette, miért kell kedvesének pont öt óra előtt kávézni a Kossuth téren, de engedett Fedics Attila kérésének.

