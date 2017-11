Napi szellemi-műveltségi vetélkedő indul a Duna televízióban januártól

Szabó Edina elmondta: a legnépszerűbb magyar internetes közösségi játék, a Honfoglaló televíziós formátumával jelentkeznek a Duna televízióban január 2-ától, minden hétköznap 19.30-tól. December 25. és 29. között közismert emberekkel mutatják be a játékszabályokat.

A játékban három hadvezér játszik majd egymással, minden adásnak lesz győztese, a napi győztesek közül kerülnek ki a heti győztesek, és lesz hónap bajnoka is. A játékban feleletválasztós és tippelős kérdések is lesznek.

Szabó Edina elmondta azt is, hogy a mediaklikk.hu/honfoglalo címen látható, hol várják játékosok jelentkezését.

Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatója a műsorban arról beszélt, hogy a kérdések a magyar kultúrához, történelemhez, irodalomhoz kapcsolódnak. Szólt arról is, hogy amíg az utóbbi két évtizedben a televíziós társaságok jellemzően megvásárolt formátumot sugároztak, a közmédia több sajátot alakított ki, mint A dal, A felszállott a páva és a Virtuózok, most pedig hazai fejlesztésű napi vetélkedővel jelentkeznek.

Szabó Edina és Medveczky Balázs a Kossuth rádió 180 perc című műsorában is beszélt a januártól induló vetélkedőről. Szabó Edina ott arról is beszélt, úgy gondolja, hogy aki szereti a honfoglalót az interneten, az a televíziós formátumot is imádni fogja. “A tudás itt valóban hatalom lesz ebben a játékban” – jegyezte meg.

Medveczky Balázs kiemelte: a közmédia hosszú távú célja, hogy egyre több saját formátumot tudjon bevezetni a műsorrendbe.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA