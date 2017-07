Napközis tábor volt a kemecsei plébánián

– Meglepetésünkre sok gyermek vett részt a tábor munkájában. A fiataloknak igyekeztünk változatos programokkal kedveskedni – tájékoztatta lapunkat Hauser Andrásné. – Elmaradhatatlanok voltak az imádságok, volt minden nap hittan, s a bibliai történeteket is felidézték a résztvevők a templomban Tamás László plébánossal. Az internet veszélyeiről és a bűnmegelőzésről előadást tartott Gurbán Csaba rendőr százados. Kirándulásokat is beiktattunk a programokba. Ellátogattunk a vadasparkba, városunk helytörténeti múzeumába. Megtekintettük a városházán lévő Szent Teréz szobrot is, lovas kocsival kimentünk az Isi-tóra, ahol állatokat is lehetett simogatni. Az utolsó nap egyházi totó kitöltésével bizonyíthatták a gyermekek, hogy milyen sokat tanultak az egy hét során, a jutalmuk közös fagyizás volt.

A kreatív foglalkozásokon a kis, ügyes kezek sok szép dolgot készítettek. Élményekkel gazdagon térhettek haza, nagyon jól érezték magukat.

KM

