Napóleon intelme mára valóra vált

A feszített program impozáns ízelítőt adott a több évezredes kultúra máig ható emlékeiből, a történelem megérintett a Nagy falon, a Tiltott városban, a Mennyek Palotáját vagy épp a terrakotta hadsereget látva, de a legnagyobb élményt mégsem ez adta, hanem a kínai jelen, valóság. S a nagy kérdés: hogyan állt arra a pályára, amely a világ meghatározó, megkerülhetetlen szereplőjévé tette? Miből született meg s vált valóvá a kínai álom, amelyben mind nagyobb tömegek emelhetik életüket olyan színvonalra, amilyet tehetségük és szorgalmuk alapján megérdemelnek? Az idegen csak ámul, és próbálja a titkot megfejteni, ami pedig egyszerű, ha valaki nyitott szemmel jár. Igyekeztem ezt tenni, s közben óhatatlanul is egyfolytában párhuzamot vontam a magyar s európai viszonyokkal. Értékrend – a kínaiak családcentrikusak, a gondolkodásukat és életüket az a konfucianizmus határozza meg, amelyben a gyermekek és az idősek feltétel nélküli szeretete, gondozása a legfőbb elv. Ugyanilyen tisztelettel viszonyulnak a tanuláshoz és a tudáshoz: a tanárokat nagy becsben tartják, s azt is, aki tanulással és tudással ér el sikert. A csalókat viszont szigorúan büntetik. Általános jellemvonás a szerénység, az idegenekkel szemben is. A rend és tisztaság más mércével mérhető: a 21 milliós Peking, vagy a „csak” 9 milliós Xian utcáin egyetlen eldobott cigarettacsikket sem látni – s ez adta a legnagyobb kontrasztot. Képesek 400 kilométeres sebességgel száguldó mágnesvasutat vagy épp 630 méter magas felhőkarcolót építeni, de az utcaseprő kezében lapát, seprű, vödör és csipesz van. Ha a díszburkolat hézagaiból esetleg gazszál törne fel, vagy pici szemét szorult volna oda, azzal szedi ki. Így dolgozik – s ekkor támadt az az érzés, hogy Európa ezzel már nem tud versenyre kelni. S azzal a nemzeti öntudattal sem, amelyből sugárzik, mennyire szeretik a hazájukat, védik s büszkén őrzik hagyományaikkal együtt. Napóleon mondta: „hagyjuk Kínát aludni, mert ha felébred, megrázza az egész világot.” A helyzet az: Kína felébredt, és megrázta a világot.

– Nyéki Zsolt –

