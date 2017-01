Nappal is nyitva az éjjeli menedékhely Nyíregyházán

– A kihasználtságunk már 120-125 százalékos, ennek ellenére helyhiány miatt nem küldönk el senkit sem, amíg az intézményünk adottságai lehetővé teszik, tudunk szálláshelyet nyújtani még több hajléktalannak is – tájékoztatta szerkesztőségünket vasárnap Szántó Tamás, az éjjeli menedékhely részlegvezetője. – A kemény időjárásra tekintettel egész nap nyitva vagyunk, vagyis nap közben is itt tartózkodhatnak a hajléktalanok, nem kell átmenniük a nappali ellátóba. Szombat éjjel 120 személy vette igénybe a szolgáltatásunkat, ha szükséges, még további harminc fekvőhelyet ki tudunk alakítani.

Folyamatosan érkeznek új arcok is, a Periféria Egyesület munkatársai is szoktak behozni egyedülálló embereket. Vannak házaspárok is, de arra nincs lehetőségünk, hogy együtt legyenek, mert csak külön női és külön férfi részleggel rendelkezik a menedékhely. A legfiatalabb ellátottunk 18-19 éves, míg a legidősebb lakónk 76 éves.

– M. Magyar László –

