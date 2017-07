NAV-ablak nyílt a kormányablaknál

A kormányablakok történetében nem gyakori, hogy tartósan helyet adjon egy társhatóságnak, most viszont megtört a jég, s július 3-ától első ütemben 12 kormányablaknál lehet majd adóügyeket is intézni, 2018 év végére pedig mindez már megszokott lesz az ország 91 kormányablakánál. Minderről hétfőn adott hírt sajtótájékoztató keretében dr. Simon Miklós Országgyűlési képviselő, dr. Kiss Elek, a megyei kormányhivatal igazgatója, valamint dr. Éliás Tünde, a Nyírbátori Járási Hivatal hivatalvezetője. Dr. Simon Miklós elsősorban azt emelte ki, hogy miután 2011-ben 270 kormányablak nyílt az országban, a nyírbátori járásban pedig ebből 5, az ügyintézés érezhetően gyorsabb és hatékonyabb lett. S amíg 2011-ben 230 ezer ügyfél fordult meg ezekben a hivatalokban, mára mintegy 10,8 millió embernek igyekeznek az ügyes-bajos dolgai elintézésében segíteni. Az országgyűlési képviselő elárulta azt is, hogy ebben az évben még két hasonló jelentőségű bejelentéssel készülnek: egyfelől hamarosan egy új alegysége létesül Nyírlugoson a nyírbátori kormányablaknak, a másik pedig egyelőre meglepetés.

Dr. Éliás Tünde hivatalvezető hozzászólásában nem csak a megye 4. legnagyobb, 88 dolgozót foglalkoztató, s 6 szervezeti egységet működtető hivatalát mutatta be, de felhívta a figyelmet arra is, hogy az új NAV-ablak egyedül itt fogadja a hét minden napján az ügyfeleket, s várható, hogy a heti 1200 fős látogatottság is jelentősen megnövekedik a jövőben.

Dr. Ondi Sándor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó-és vámigazgatóságának igazgatóhelyettese megerősítette, hogy Nyírbátorban egyedülálló, a szolgáltató hivatal koncepciójába remekül beleillő feltételek fogadták a hatóságot, így mostantól a két ügyintézőjük hétfőnként 8-tól 12, illetve 13-tól 16 óráig, keddtől csütörtökig 8-tól 17 óráig, pénteken pedig 8 és 11 óra között fogadja az ügyfeleket.

KM

