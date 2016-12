Ne hagyja, hogy a karácsonyi ünnep a stresszről szóljon!

Gyakran az utolsó pillanatokra hagyjuk az ajándékvásárlást, minél gyorsabban, kapkodva igyekszünk végigrohanni az üzleteken, hiszen a nagy tömegben nem érezzük magunkat komfortosan, stresszelünk és aggódunk, hogy mindent be tudjunk szerezni. Lehet, hogy hatékonyak vagyunk, csak éppen elfelejtjük átélni a pillanatokat, és kihagyjuk a szívünket a karácsonyi készülődésből. Csak az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy mindennel időben elkészüljünk.

Időbeosztás, listák, tervek

– Ez a túlfeszített tempó a családi hangulatra is kihatással van, hiszen nem lehet parancsszóra elcsendesedni, megnyugodni – figyelmeztet Lupák Éva. A nagykállói pszichiátriai szakkórház pszichológusát kértük arra, hogy adjon tanácsokat, hogyan tehetjük stresszmentessé az ünnepet. – Érdemes korábban elkezdeni az ünnepi ráhangolódást. Élvezzük, és adjuk meg a módját a készülődésnek, vonjuk be a gyerekeket, még akkor is, ha így egy kicsivel több időt vesz igénybe.

Nem feltétlenül kell megsüt­ni az összes süteményt, tökéletesen feldíszíteni az egész házat, megtalálni a legmegfelelőbb ajándékot, fontosabb, hogy legyen közösen együtt töltött időnk a szeretteinkkel. Gyakran észre sem vesszük, mennyire túlhajszoljuk magunkat, pedig fontos lenne, hogy maradjon időnk a pihenésre, sétára, beszélgetésekre.

– Igyekezzünk megfelelően beosztani az időnket, amihez listákat, terveket is készíthetünk, így biztosan marad idő mindenre. Válasszunk olyan időpontot, vagy helyszíneket a bevásárláshoz, amikor kisebb a tömeg, így elkerülhetjük a zsúfolt parkolókat és pénztári sorokat – javasolja a szakember. Az online vásárlás is könnyebbséget jelenthet ebből a szempontból. A túlzott stressz az immunrendszerre is hatással van, könnyen előfordulhat, hogy éppen, mikor végeznénk, akkor betegszünk meg, és emiatt nem tudjuk élvezni a jól megérdemelt pihenést. Ezért hasznos lehet ebben az időszakban több vitamint fogyasztani, odafigyelni a testi egészségünkre is – hangsúlyozza a pszichológus.

Stresszhelyzetté válhat minden olyan teendő, szituáció, ami az emberi szervezetből másféle választ vált ki, mint általában: ingerültebbek és türelmetlenebbek lehetünk, családi konfliktusaink megszaporodhatnak.

Fontos kérdések

A tapasztalatok alapján Lupák Éva azt mondja, nem ritka, hogy a családi asztalnál robbannak ki belőlünk sérelmeink, amiket akár egy-egy apróbb megjegyzés is könnyen kiválthat. Igyekezzünk türelmesebbnek lenni egymással, hiszen ez nem csak számunkra, hanem családtagjainknak is feszült időszak lehet. A meglévő nézeteltéréseinket ne ilyenkor próbáljuk megoldani, mivel ezt az év többi részében is megtehetjük. Engedjük meg magunknak, hogy a karácsonyi hangulatra koncentráljuk, amit elősegíthetünk zenékkel, illatokkal, filmekkel.

– A karácsony ünnep, alkalom, szokás és élmény, ami mindenkinek mást és mást jelent. Segíthet csökkenteni a feszültséget, ha egy kicsit önmagunkba nézünk, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy hogyan is lehet igazán a magunk választása szerint átélni. Valójában mire is helyezzük a hangsúlyt? Mi adja az igazi értékét? Kinek akarunk megfelelni? – sorolja a kérdéseket a szakember. – Ha sikerül meglátnunk a karácsony valódi üzenetét, és megtalálni benne azt a jót, amire jelenleg szükségünk van, elérhetjük a belső békénket és egyensúlyunkat, ami segíthet bennünket, hogy felkészüljünk, és erőt gyűjtsünk az elkövetkezendő év kihívásaihoz is.

Fontossági sorrend

Segíthet oldani a feszültséget, ha tudatosan figyelünk arra, hogy épp kinek válogatunk ajándékot. Képzeljük el, hogyan passzol a meglepetés ahhoz a személyhez, akinek szánjuk. Miközben ezen gondolkodunk, egy percre el lehet felejteni a tömeget is, ami körülvesz minket.

Amikor úgy érezzük, hogy elönt minket az idegesség, csukjuk be a szemünket egy pillanatra, és csak a légzésünkre koncentráljunk, ez meg nyugtatóan fog ránk hatni. Ha a feladatainkat fontossági sorrendbe tesszük és mindig csak egy célra koncentrálunk, akkor az egyiket a másik után elvégezve hamarabb elfogynak a tennivalók, mintha mindenbe belekapunk, de semmit el nem végzünk.

