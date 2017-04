Ne legyen ugyanaz, mint Vácon!

A táblázaton elfoglalt helyezések alapján hasonló kategóriájú mérkőzés vár a Kisvárda Master Good SE NB I-es női csapatára, mint a múlt héten. A legutóbbi ellenfélhez, a Váchoz hasonlóan a szombati házigazda, a Dunaújváros is élcsapatnak tekinthető, egyforma pontszámot (27-27) gyűjtöttek, a Vác ötödik, a Dunaújváros negyedik. Szóval, nem az idegenben játszó, 12 ponttal tizenegyedik helyen élló várdaiak a meccs esélyesei, de attól talán nagyobb ellenállást is kifejthetnének, mint tették azt a dunakanyari fellépésen (26–37).

– Ebben bízunk mi is, mert olyan második félidő nem fordulhat elő még egyszer, mint Vácon – mondta Dévényi János, a várdaiak edzője. – Szereztünk huszonhat gólt, annak birtokában azért nem kellett volna tizeneggyel kikapnunk. Vagyis egyértelmű, hogy a védekezésen kell javítanunk, illetve jobban koncentrálnunk, olyan hullámvölgyek nem férfnek bele, mint a váci második félidőben. Az esélyesség terhe nem minket nyom, és megint csak azt tudom mondani, amit a legutóbbi meccsünk előtt, vagyis szeretnénk küzdelmes, szoros meccset vívni. Remélem, ez most meg is valósul.

Pikáns a mérkőzés azért is, mert a várdaiak szakmai igazgatója, Mátéfi Eszter játékosa és edzője is volt a Dunaújvárosnak. Neki nyilván a megszokottnál is ismerősebb lesz a közeg és az ellenfél.

– Tudjuk, hogy kik az ellenfél játékosai, és kire kell fokozottan figyelnünk – beszélt az újvárosiakról Dévényi János. – Beszédes Kovács Anna góljainak száma, a góllövőlistán elfoglalt előkelő, második helyezése, Szalai Babett jól cselező, gyors játékos, Rácz-Vincze Melinda a rutint képviselő a szélen, Cifra Anita a védelem oszlopa. De sorolhatnám még tovább is a remek játékosokat. Ugyanakkor ők is foghatnak ki rossz napot, mint Békéscsabán, ahol döntetlent játszottak, vagy mint a Mosonmagyaróvár ellen, amikor hazai pályán csak kettővel nyertek. Ha úgy adódik, nekünk is meg kell lovagolnunk az esélyt.

