Négy ország részvételével a vizek kártételei ellen védekeznek a Felső-Tisza mentén

Én még soha ilyen árvizet nem láttam. Mindenünket elvitte a víz, egy élet munkája veszett oda! – kiabálta sokkos állapotban a hordágyon fekvő nő, de még partra sem emelték a mentőcsónakból, már ott volt az egészségügyi szakemberekből álló csapat, melynek tagjai a kórházsátorba vitték tovább a sérültet. S érkezett a következő mentőcsapat, akik két embert hoztak ki a katasztrófasújtott település Micsurin utcájából.

Az adóvevőkből magyarul, horvátul, szlovákul és szerbül szóltak az utasítások. Egy másik egység a vízszivattyúzást végzete, folytak a víztisztítási munkálatok is, amikor jött a hír: egy középkorú férfi elmerült. A búvárok már csak az élettelen testet tudták kiemelni, a rendőrségi helyszínelők is megérkeztek. A bábeli hangzavarban mindenki pontosan tudta a feladatát, összehangolt munkára volt szükség, nem hibázhattak; emberéletet, állatokat és értékeket kell menteni.

A folyók összekötnek

Szerencsére nincs szó bajról, mert a héten a festői szépségű szabolcsveresmarti Rétközi tó, azaz az ország egyik legnagyobb síkvízi tározójának 480 hektárnyi vízfelületén és a parton négy ország csaknem háromszáz szakemberének részvételével gyakorlatot tartottak.

– A 18 hónapos European Water Aid projektet lezáró, pénteken véget érő, nemzetközi árvízvédelmi gyakorlat célja az árvízi védekezési képességek fejlesztése, az önkéntes mentőcsapatok és a víztisztítást végző egységek együttműködésének gyakorlása – mondta Jackovics Péter tűzoltó ezredes. – A gyakorlatban együttműködő partnerként a Fővárosi Vízművek, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma Tűzoltósági és Mentési Elnöksége, a Belg­rádi Vízművek, valamint a Horvát Nemzeti Védelmi és Mentési Igazgatóság is részt vesz – sorolta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztályvezetője. A Szabolcsveresmart térségében kialakult – feltételezett – helyzet kezeléséhez a hazai szakember- és eszközállomány nem elegendő, ezért van szükség a nemzetközi segítségre.

A gyakorlat fontosságát jelzi, hogy 21 ország megfigyelőket, az unió pedig koordinációs szakértőt küldött a helyszínre.

– A program végén megfogalmazunk olyan javaslatokat, amelyek az uniós országokban fontosak lesznek a vízi mentés, vízszivattyúzás és -tisztítás területén, és elkészül egy négy nyelvű technikai szótár is – hangsúlyozta az ezredes. – A Tisza és a Duna összeköt minket, szükség van az együttműködésre, hogy vészhelyzetben segíteni tudjuk egymást, ahogy tette azt hazánk, s küldött mentőcsapatokat Szerbiába az árvíz idején – mondta.

A hazai együttműködő partnerek egyike a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, melynek kezelésében van a víztározó.

Lefölözik az olajat

– A gyakorlaton működtetünk egy vízminőség-védelmi állomást, mert a feltételezések szerint vízszennyezés történt az elöntött területen, és az igazgatóság védelmi osztagának beavatkozására is szükség van – tájékoztatott Ónodi János. Az elöntött területen lévő autókból szénhidrogén, illetve a háztartásokban lévő egyéb szerves anyagok is kerülhetnek a vízbe, ami egy oxigénhiányos állapotot idézett elő. Ennek csökkentésére a vízügy szakemberei az olajat lefölözik a helyszínről, levegőztetik a vizet, így javítva az oxigénháztartását. A Felső-Szabolcsi szakaszmérnökség vezetője elmondta azt is, tavaly a lónyai főcsatornába hajtott egy traktor, ott is szükség volt a védelmi osztag munkájára.

Ellátták a fizikai és lelki sérüléseket

A Magyar Vöröskereszt főként önkéntesek alkotta, 25 tagú egészségügyi és pszichoszociális csapata a fizikai és lelki sérülések ellátásában vett részt a gyakorlaton, valamint velük érkeztek a sérülteket eljátszó szerepjátékosok is.

– Speciális feladatunk volt továbbá a higiénés magatartási szabályok betartatása, ami egy éles árvíz esetében is előfordulhat – tudtuk meg Sáfár Brigittától, a szervezet országos katasztrófavédelmi szakmai vezetőjétől. A szakember kiemelte, a hasonló gyakorlatok nagyon fontosak, hiszen többnyire önkéntesekkel dolgoznak. A felkészítésük kulcsfontosságú annak érdekében, hogy egy esetleges valós katasztrófahelyzetben valós segítséget tudjanak nyújtani, ehhez pedig szükség van a különböző tréningekre, gyakorlatokra.

Éles árvízi helyzetben a 2013-as dunai árvíznél, egy évvel később pedig a szerb, illetve a bosnyák vöröskereszt­nek nyújtottak ugyanilyen segítséget.

A katasztrófavédelem közleménye:

Április első hetében az European Water Aid projekt (EUWA) keretében nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatot tartanak, amelyen a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei mellett a horvát, a szlovák és a szerb katasztrófavédelmi szervek, továbbá a Magyar Vöröskereszt, a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Belgrádi Vízművek munkatársai is részt vesznek.

Szabolcsveresmart és a településhez tartozó Rétközi tó ad helyet annak a nagyszabású nemzetközi gyakorlatnak, amelynek középpontjában a vizek kártételei elleni védekezés áll, és amelynek során egy erre az alkalomra konstruált helyzetben kell bizonyítania a hetvenkilenc eszközzel dolgozó háromszáznegyven résztvevőnek.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb folyója a Tisza, kétszázötven kilométer hosszan folyik a megyében. Nem véletlen tehát, hogy a gyakorlatban résztvevőknek egy nagyobb árvízi helyzetben adódó feladatokat kell megoldaniuk a csaknem egyhetes nemzetközi gyakorlat során, ez idő alatt a segítségkérés és a segítségnyújtás folyamatát és a hazánkba érkezett nemzetközi csapatok helyi erőkkel való együttműködését gyakorolják helyi szinten és az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusa szintjén egyaránt.

A gyakorlat forgatókönyve szerint az Ukrajnából érkező árhullám, valamint a jelentős mennyiségű csapadék miatt a gát átszakadt, a település víz alá került. A hazai szakemberek erői és eszközei nem bizonyultak elegendőnek, ezért kértek nemzetközi segítséget. A tavon utcákat és épületeket alakítottak ki, a gyakorlat szereplőinek innen kell megszervezniük és végrehajtaniuk a bajba jutott emberek mentését, de a feladatok között szerepel az állatok és az értékek mentése is. A mentőcsapatok mellett tucatnyi statiszta tette még életszerűbbé a gyakorlatot.

Az EUWA projekt vezetője, Jackovics Péter tű. ezredes, a BM OKF Veszélyhelyzet-kezelési Főosztályának vezetője kiemelte: a gyakorlat keretében a víztisztítást, az árvízi védekezést, a vízkárelhárítást és a lakosságtájékoztatást is tesztelik a nemzetközi együttműködőknél.

A tizennyolc hónapos program idején több munkaműhelyben készítették elő a 2016. novemberi nemzetközi törzsvezetési és az e héten zajló terepgyakorlatot a résztvevők. A Szabolcsveresmarti víztározóhoz tervezett feladatok végrehajtásában a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Vöröskereszt is részt vesz, azt a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelősége koordinálja.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

