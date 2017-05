“Néhány szurkoló velem együtt „köszöntötte fel” édesanyámat”

Pátroha–Demecser 1–1 (0–1)

Gégény, 200 néző, v.: Vasas G.

Pátroha: Szabó A. – Ujj Gy., Pataki G., Mozga Gy. (Ballai Z.), Balogh I., Borku T., Molnár V., Kovács Sz., Szitai R., Csépke M., Boda R. Edző: Lelt József.

Demecser: Fintor S. – Hudák N., Kantár K., Erdőss P., Kocsis Z., Gombkötő S. (Kriser Sz.), Kiss M., Dankó G., Molnár A., Minyin, Hajnal A. Játékos-edző: Gombkötő Sándor.

Gól: Borku T., illetve Gombkötő S. Ifi: 1–7.

Lelt József: – Nem tudom elmarasztalni a csapatot, mert ugyan elkerülhető gól kapott, a folytatásban átvette a meccs irányítását, az ellenfél pedig mintha az élete múlt volna ezen, úgy védekezett. A hátukat kikezdte a háló, de nem tudtunk újabb gólt szerezni.

Gombkötő Sándor: – Egy nullra vezettünk, ami után eldönthettük volna a mérkőzést – nem tettük, akárcsak az egyenlítést követően a hazaiak, így igazságos döntetlen született.

Nyírmada–Dombrád 3–5 (0–2)

Nyírmada, 100 néző, v.: Kiss L.

Nyírmada: Pál Zs. – Jurkinya M., Danku A., Horváth J., Szikszai A., Járomcsák G. (Baráth J.), Mátyus Cs., Benkő T., Kozma A. (Jónás), Balogh A., Dancs I. (Szőke I.). Játékos-edző: Szőke István.

Dombrád: Csáki T. – Nagy Á. (Balogh T.), Szalai B., Géci I., Dávid R., Borbély L. (Derceni B.), Nagy M., Puskás Á., Balla K. (Szabó K.), Kalu B. (Ács G.), Tóth Á. Edző: Kató István.

Gól: Danku A. 3, illetve Dávid R. 3 (egyet 11-esből), Balla K., Nagy Á. Ifi: 5–1.

Szőke István: – Úgy érzem, ennyi sérült játékossal is tisztességesen helyt állt a csapatom. További sok sikert kívánok a dombrádi csapatnak a megyei első osztályban, és gratulálok Danku Attila mesterhármasához.

Kató István: – Jól kezdtünk, úgy nézett ki, hogy simán hozzuk a mérkőzést. Fordulás után a nyírmadai pontrúgások gólokat eredményeztek, és mi is nagyon sok helyzetet puskáztunk el. Gratulálok az U13-as korosztályos csapatunk bajnoki címéhez.

Fényeslitke–Nyírkarász 1–3 (1–1)

Fényeslitke, 150 néző, v.: Sípos L.

Fényeslitke: Márta J. – Nagy M., Kázsmér L., Sáreczki F. (Arnóczki Sz.), Fodor G., Balogh K. (Kovács A.), Sárkány G. (Halász T.), Lovas I. (Fodor Cs.), Miskolczi Á., Bakó G., Pólyán I. Játékos-edző: Sárkány Gábor.

Nyírkarász: Borkó J. – Csuka Gy., Liptai D., Jávor P. (Király J.), Varga J. (Kasza R.), Kovács L., Bandor J., Belinszki Sz. (Csaholczi R.), Rákóczi L., Liptai A. (Horváth G.), Tóth T. Edző: Dudás Zoltán.

Gól: Lovas I. (11-esből) illetve Varga J. 2, Rákóczi L. (11-esből). Ifi: 1–4.

Mártha Ferenc vezetőségi tag: – Parázs hangulatú mérkőzésen megérdemelt vendégsiker született.

Dudás Zoltán: – Megérdemelten győztünk a mérkőzés összképe alapján. Az igaz, hogy Varga Józsi az első félidőben kihagyta a helyzeteit, de a másodikban két góljával köszöntötte feleségét születésnapja, és a házassági évfordulójuk alkalmából. Lupcsa Csabának üzenjük, hogy az egész karászi csapat szorít érte, szeretnénk még a futballpályán látni!

Ladányi TC–Újdombrád 5–1 (2–0)

Mezőladány, 120 néző, v.: Tassy T.

Ladányi TC: Hosszú L. – Rakoncza T., Sajtos R. (Révész Z.), Árva B., Péter Cs., Kállai Á., Demeter A., Vantyuch B., Demeter L., Kovács Cs., Sajtos N. (Kun B.). Játékos-edző: Sajtos András.

Újdombrád: Kmetz T. – Kernács József, Virtás D. (Geri K.), Farkas A., Oncsó M., Bagin S., Lakatos Z., Komlósi T. (Szőlősi L.), Nagy R., Tóth T., Koi B. (Kernács János). Játékos-edző: Szőlősi Lóránd.

Gól: Kállai Á. 2, Demeter A., Demeter L., Sajtos N., illetve Oncsó M. Ifi: 4–1.

Sajtos András: – Kitűnő játékvezetés mellett ilyen különbséggel is megérdemelten győztünk.

Szőlősi Lóránd: – A meccsről no komment, minden játékosom édesanyjának boldog anyák napját, az enyémnek boldog névnapot is kívánok. Néhány szurkoló velem együtt „köszöntötte fel” édesanyámat, ezúton is üdvözlöm őket érte. Gratulálok a hazai csapatnak.

Tiszakanyár–Kék 6–1 (2–0)

Kisvárda, 100 néző, v.: Éva I.

Tiszakanyár: Kanyári G. – Illés A., Molnár Zs. (Nagy R.), Balla J. (Maklári Á.), Ablonczy D., Vicickó L., Csáki R., Jánvári D., Dobrai D. (Rézinger B.), Nagy Á. (Molnár P.), Tóth N. Játékos-edző: Csáki Róbert.

Kék: Kerekréti G. – Gáspár S., Veress Á., Poór B., Szurcsik Z., Ignácz G., Bodó I., Csombók I Cs. (Torma I.), Csombók II Cs., Horváth A. (Pelsőczi I.), Bagin T. (Kerekréti Á.). Edző: Fabók István.

Gól: Ablonczy D. 3, Vicickó L. 2, Tóth N., illetve Szurcsik Z. Ifi: 4–0.

Csáki Róbert: – Sportszerűen játszó csapat ellen megérdemelt győzelmet arattunk. Érettségi előtt álló játékosainknak egy nagy kalappal kívánok. Aki még nem köszöntötte fel ünnep alkalmából az édesanyját, mielőbb tegye meg, akinek pedig erre már nincs lehetősége, az tisztességgel emlékezzen meg róla.

Fabók István: – Kár volt ezért, mert óriási tétje volt számunkra ennek a meccsnek. A szurkolói kemény mag ugyanis felajánlotta egyhavi gyógyszeradagjának költségét, és három rokkantkártyát. Sajnos nem tudtunk vele élni.

Ajak–Záhony 1–1 (0–0)

Ajak, 80 néző, v.: Veres J.

Ajak: Kovács T. – Sütő N., Magyar R., Lábas P., Takács J., Lakatos B. (Iski D.), Petró Zs., Folytán Z., Magyar P., Markos J., Molnár B. Edző: Csoma Dezső.

Záhony: Leskovics A. – Kacsúr A., Huzdik P., Kiss T., Sére L., Balogh S., Sárközi D., Semegi T., Fekete L. (Kovács I.), Gégény Z., Kiss R. Edző: Berecz Csaba. Gól: Markos J., illetve Sére L. Ifi: 1–2.

Csoma Dezső: – Ma jelesre vizsgázott a csapatom, és külön szeretnék gratulálni a három debütáló ifistánknak. Mielőbbi felépülést kívánok a megsérülő kapusunknak.

Berecz Csaba: – Borzasztó gyenge színvonalú meccsen a tavaszi idény leggyengébb játékát nyújtottuk. Ennek ellenére mezőnyfölényben játszottunk, ami végül góllá is érett, de amatőr hibánkból adódan gyorsan kiegyenlített a hazai csapat.

A Vaja–Tiszaszentmárton mérkőzés 4–0-ás hazai vezetésnél a hetvenedik percben félbeszakadt, információink szerint a vendégcsapat levonult a pályáról…

Szabadnapos: Őr.

A Nyírerdő-csoport állása

1. Dombrád 23 20 3 – 111–25 63

2. Nyírkarász 23 15 4 4 60–25 49

3. Tiszakanyár 23 15 3 5 71–37 48

4. Nyírmada 24 14 3 7 56–46 45

5. Fényeslitke 24 10 4 10 53–45 34

6. Ladányi TC 23 10 4 9 50–46 34

7. Demecser 23 9 6 8 59–44 33

8. Kék 23 10 2 11 42–60 32

9. Záhony 23 9 4 10 47–46 31

10. Pátroha 24 9 4 11 50–53 31

11. Ajak 24 8 4 12 31–41 28

12. Őr 23 6 7 10 36–51 25

13. Vaja 23 6 1 16 30–78 19

14. Tiszaszentmárton 22 4 3 15 36–80 15

15. Újdombrád 23 3 – 20 27–82 9

A Pap visszalépett

