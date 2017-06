Néhány trükk, és az öblítő illata győz

Sokan szembesülnek azzal a problémával, hogy a frissen mosott ruhák már kiteregetve sem árasztanak öblítőillatot, vagy épp száradás közben illan el belőlük végleg, átadva a helyét a kellemetlen, állott szagnak. A jelenségnek több oka is lehet, ezért érdemes előbb ezeket megszüntetni, de emellett léteznek olyan trükkök is, melyek hozzájárulnak, hogy a kellemes illat még frissebb, még áthatóbb legyen – írja a femina.hu.

Sokan alkalmaznak eleve ecetet öblítő helyett – esetleg kis illóolajjal kombinálva –, ugyanis nem tartalmaz felületaktív anyagokat, melyek rátapadnak a textíliák szálaira, sprőddé, durvává téve azokat. Az ecet emellett friss, kellemes illatot is garantál, ha nem használunk belőle túl nagy mennyiséget.

Ha azonban ragaszkodunk a megszokott öblítőnk illatához, érdemes egy nagyon kevés ecetet is adagolni hozzá. Általában elég egy evőkanál vagy fél kupaknyi, de mindenképp legyen jóval kevesebb az öblítőnél. Előbbi mellett az ecetes előáztatás is segíthet abban, hogy az öblítőillat jobban megmaradjon a ruhákon – elég fél–egy evőkanál ecet egy liter vízhez –, de hasonló hatása lehet a sós áztatásnak is – a fenti adagolást követve.

A rossz szagok okai

Annak, hogy a ruhák inkább kellemetlen szagúak, mint illatosak, több oka is lehet, például az, hogy a mosógép nem elég tiszta, a dobot vagy épp az adagolókat szennyeződés borítja. Fontos továbbá, hogy pontosan annyi öblítőt használjunk, amennyit gyártó előír.

A ruhákat ne hagyjuk sokáig a mosógépben állni, emellett a teregetés mikéntjére is ügyelni kell. A ruhák leginkább akkor válnak kellemetlen szagúvá, ha sokáig vizesek, és párás-nedves helyiségben szárítják őket megfelelő szellőztetés nélkül.

Ha nincs lehetőségünk arra, hogy szellős, meleg helyen teregessünk, célszerű az átlagosnál gyakrabban ablakot nyitni. Úgy terítsük ki a ruhákat, hogy mindenhol jól átjárhassa a levegő, és ne hajtogassuk egymásra az egyes részeket. A pólók, ingek esetében az ujjakat is külön terítsük ki, ne érjenek össze a ruhadarab más részeivel. Ha előbbi praktikák egyike sem válik be, hívjunk szakembert, ugyanis könnyen lehet, hogy a mosógéppel van baj.

Allergiát okozhat

Pheena Kenny, az Ír Asztma Társaság egészségnevelési vezetője azt javasolja, hogy ruháinkat a szabadban vagy egy jól szellőző helyiségben szárítsuk, mert a nedves környezet ösztönzi a penész növekedését és a spóraszórást. Azoknál, akik érzékenyek a penészgombákra, ez komoly gondot okozhat és asztmás reakciókat válthat ki. Különösen az Aspergillus fumigatus penészgomba okoz általában tüdőproblémákat. Ez a faj az egész év folyamán fejlődik, de növekedésének csúcspontját a nedves időszakokban éri el.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA