„Nekem nem ajándék, hanem az apukám kell” – Az orosz börtönben teltek az ünnepek a nyírmeggyesi kamionosnak

Viszont Károlyt csak nem akarják kiengedni: lassan három hónapja élvezi az oroszországi börtön vendégszeretetét. Még a moszkvai magyar nagykövet is meglátogatta, ám a döntő szakértői véleményre január közepéig várni kell – írta meg a Bors.

– Némileg jobb körülmények közé, melegebb cellába került, az étel azonban szerinte to­vábbra is ehetetlen. A konzul után már a nagykövet is járt nála, itthon pedig a parlamentben is felszólaltak az érdekében – mesélte a Borsnak sógora. – Úgy láttam azonban, hogy mostanra beletörődött a helyzetébe. A döntő szakértői vizsgálatra várunk, amelynek eredménye január közepére érkezhet meg. Utána határozhat a bíróság a szabadon engedéséről.

A család karácsonya érthető módon nem telt túl jó hangulatban. Sógora azt mondta: – – Nélküle nem volt az igazi. Mindenkit megviselt a hiánya, főleg a feleségét és a két gyermekét. Levente, a keresztfiam sok ajándékot kapott, de ő azt mondta: „ne­kem nem ajándék, hanem az apukám kell”.

Forrás: borsonline.hu

Nyírmeggyes – Hiába gyűjtötték össze a többmilliós óvadékot, egy ideig még biztosan nem helyezik szabadlábra azt a magyar kamionost, aki Oroszországban elütött egy férfit. A sofőr szerint a baleset nem az ő hibájából történt, mégis letartóztatták. A családja szerint a férfit szörnyű körülmények között tartják fogva, sokat fogyott és telefonálni sem engedik – adta hírül a Tények.

Oroszország – Mint arról korábban beszámoltunk, egy nyírmeggyesi kamionos sínylődik október eleje óta egy Moszkva környéki börtönben. A 46 éves férfiról bebizonyosodott, hogy nem volt hibás egy halálos kimenetelű balesetben, mégsem engedik el – a család pedig egyre elkeseredettebb.

Nyírmeggyes, Oroszország – Magyar kamionsofőr sínylődik hetek óta egy Moszkva környéki börtönben. A halálos kimenetelű közúti gázolás felelőssége alól ugyan már felmentették, mégsem engedik haza az orosz hatóságok. A családja itthonról kétségbeesetten próbálja kiszabadítani őt a borzalmas börtön-körülmények közül – derült ki a tenyek.hu riportjából.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA