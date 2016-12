„Nekünk még soha nem volt ilyen karácsonyunk”

Réka, Zsani és Bogi kint állnak az ajtó előtt a hidegben: annyira izgatottak, hogy nem tudnak bent várni. Tudják, hogy jövünk, és remélik, megkapják, amit kértek: Elzát a Jégvarázs meséből és egy-egy telefont. Megkapják, de nemcsak ezek az ajándékok kerülnek a szintén adományként érkező karácsonyfa alá!

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki örömet szerzett a lányoknak.

Vadászi József

Teherautónyi ajándék

Hosszú évek óta szervezünk karácsonyi akciót, de ennyi adományt, felajánlást talán még soha nem láttunk. Egymást érték a telefonok, az e-mailek, a szerkesztőségi könyvtárba pedig az utolsó napokban már belépni is alig tudtunk. Külföldön élő olvasóinkat is megérintette a három lányt egyedül nevelő édesapa története, volt, aki Írországból küldött nekik ajándékot. Kisteherautóra volt szükség ahhoz, hogy az összes ajándékot egyszerre ki tudjuk vinni Vadásziékhoz (külön köszönet Pogácsás Norbertnek és a Creative Bútor & Konyhavilágnak), a pakolásban pedig részt vett a szerkesztőség apraja-nagyja – ugyancsak hála nekik.

Legalább negyedóráig csak hordtuk be a csomagokat, közben pedig megérkezett a Nyíregyháza Spartacus csapatkapitánya, Törtei Tamás, a marketingvezető, Szirtes Virág és Szmolár Tamás, akik a klub és a szurkolók adományait hozták magukkal.

A Szpari adományait Törtei Tamás, Szirtes Virág (képünkön) és Szmolár Tamás hozták el

A lányok és az apukájuk is segítettek, Rékának pedig fülig ért a szája, amikor meglátta az egyik csomagból kikandikáló Elzát. De addig nem nyúlt hozzá, amíg mindent be nem pakoltunk, akkor viszont az első dolga volt magához szorítani az éneklő babát (amit azután el sem engedett). Zsani és Bogi megtalálták a várva várt telefonjukat, majd nekikezdtek csomagokat bontogatni. Előkerültek a Szamos Kft. gyönyörű csizmái és cipői, a könyvek és játékok, a rengeteg finomság és a sok-sok ruha.

Réka és az imádott Elza

– De gyönyörű ez a nyaklánc! Az enyém lehet? – kérdezi Zsani, és meg sem várva a választ, már egy gyöngyfűzőkészlettel bajlódik. Bogi a tablettel kezd játszani, Réka pedig el sem hiszi, hogy Elzából több is van… Azt sem tudják, melyiknek örüljenek – apukájuk szerint le sem fekszenek, amíg mindent meg nem néznek.

– El sem hiszem, hogy ennyien segítettek nekünk, nagyon köszönjük mindenkinek – mondta az édesapa, aki elárulta, hogy az ajándékok láttán többször is majdnem elsírta magát. – Tartanom kell magam a lányok előtt, mert ha én sírok, akkor ők is. Nem akartam elrontani az örömüket, látom, hogy most mennyire boldogok. Nem tudok elég hálás lenni azoknak, akik ehhez hozzájárultak, nekik köszönhetjük, hogy gyönyörű karácsonyunk lesz!

A lányok és édesapjuk arcára olvasóink csaltak mosolyt – köszönjük nekik, hogy a Vadászi család számára a december 24-ét karácsonnyá varázsolták!

Köszönetet mondunk olvasóinknak, támogatóinknak

Akli Józsefné, Bajnai Sándor, Balogh Miklósné, Bella Trans, Biri István, Bodrogi Imréné és családja, Cseh Péterné, Cseh Tamás, Dankóné Maleczki Mária, Daskóné Nagy Erzsébet, Demeter Margit, Dobai István, egy nyíregyházi családi vállalkozás, Fekete család, Ferenczi Etelka és Sasvári Attila, Gaál Zoltán, Ganzler Istvánné, Gégény Józsefné, Hansághy Győzőné, Hegedüs Jánosné, Hirs Mihály, Horváth Péterné, Hubert Gézáné, Hrencsikné Hotykai Krisztina, dr. Juhász Lajos és felesége, Kántor Csaba és családja, Kéningerné Fekete Szilvia, Kérlek, Segíts Alapítvány, Kine-Szil Kft. és Szilágyi József tulajdonos, özv. Kiss Józsefné, Koleszár István és családja, Kormány László, Kovács Istvánné, Kovács Krisztina és Ménfői Róbert, Kovácsné Lakatos Margit, Kovács László, Krizsai Judit és Mester Gábor, László-Kálmán Evelin, Linzenbold Lilla Szandra, Losonczki Margit, Mendler Mónika, Mihály Árpádné, Mikó Botond, Munkácsy Julianna, Mustárház, Nagy Ágnes, Nagy Hajnalka, Nagy Lászlóné, Nyíregyháza Spartacus, Oláh Györgyné, Orha Tünde és családja, Palicz Istvánné, Papp István és családja, Pintér Józsefné, Pócsi Attila, Rácz Erzsébet, Sándor Ada Flóra, Selmeczi Béla és Selmeczi Izabella, Somogyi László, Somogyi Zoltán és Somogyiné Nagy Judit, Somogyi Viktória és Bettina, Soós Rita, Subert Tiborné, Sütő László és a Protin Kft., Szabolcs Optika, Szabó Lajos, Szamos Kft., Szikszai Netti, Szilvási Levente, Tamásné Jámbor Andrea, Tamás Péterné, Tiszóczki Mercedes, Tóth Istvánné, Tóth Pál és családja, Valach Andrásné. Mindannyiuknak köszönjük, hogy adományaikkal szebbé tették a Vadászi család karácsonyát!

