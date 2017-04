“Nekünk tovább folytatódik a böjt és fogalmam sincs meddig tart”

Nyírgyulaj–Tiszavasvári 3–2 (2–1)

Nyírgyulaj, 100 néző, v.: Demeter J.

Nyírgyulaj: Kecskés G. – Czerula Zs., Szép T. (Fekete G.), Lovas N., Angyalos A., Orosz D., Nagy I., Gózner K. (Kerti L.), Vass I., Gömze A. (Oxi R.), Török I. (Sánta J.). Edző: Lukács Tibor.

Tiszavasvári: Tóth N. – Szolyka T., Balogh N., Kántor Zs., Horváth M. (Szolyka G.), Cseh K. (Nagy I.), Horváth N., Gyurján R. (Bakos T.), Lakatos Bence (Szőllősi D.), Orosz T., Tudja D. Edző: Kiss Gábor.

A hazaiak az első félidőben eldönthették volna a mérkőzést – nem tették, így szorosan alakult a vége.

Gól: Fekete G., Gózner K., Lakatos Bence (öngól), illetve Tudja D. 2. Ifi: 4–0.

Lukács Tibor: – A korán kapott gól után nagyon jól játékkal megérdemelt győzelmet arattunk a szervezett a Vasvári ellen.

Kiss Gábor: – Ebben az amatőr osztályban megmutattuk, hogy igazán, hogy kell amatőr csapatként játszani. Értehetetlen számomra a csapat teljesítménye, leginkább az, hogy tudunk még mindig versenyben lenni a dobogóért…

Vásárosnamény–Rakamaz 4–0 (1–0)

Vásárosnamény, 400 néző, v.: Tordai M.

Vásárosnamény: Kardos J. – Fejes J. (Szeles L.), Nagy D., Danku J., Mándi L., Balogh Gy., Deskó D., Bancsi G., Lizák B., Lakatos I., Bíró J. (Szabó J.). Edző: Farkas Béla.

Rakamaz: Szobonya G. – Majoros Á., Deme A., Gelsi L. (Csomány Ö.), Venczel I. (Lotz Á.), Galambosi G. (Petruska A.), Gégény M., Csáki J., Suskó Á., Kóka R., Tóth T. Edző: Madalina György.

A vendégek nagy árat fizettek a mérkőzés elején kihagyott 11-esért, a folytatásban a hazaiak – Lizák Bence vezérletével – felőrölték őket.

Gól: Lizák B. 2, Fejes J., Deskó L. Kiállítva: Csáki J. (55. perc). Ifi: 2–2.

Farkas Béla: – Nagyon fontos három pontot szereztünk, talán nem érdemtelenül. Ezt a győzelmet öreg barátom, Czeczeli Károlynak ajánlom.

Madalina György. – Sok összetevője volt ennek a vereségnek. A hat nap alatt a harmadik mérkőzésüket játszottuk, bennünk volt a hétközi balhorog, amit Pethő „játékvezetőtől” kaptunk. Egyébként is azokon a meccseken, amelyeken kimarad a 11-es, ráadásul kiállítás történik, ez a végeredmény születik.

Nagyecsed–Gyulaháza 2–0 (1–0)

Nagyecsed, 100 néző, v.: Homonai P.

Nagyecsed: Makó R. – Ádámszki R. (Bornemisza I.), Sarkadi G., Zámbó K., Marinas (Puskás D.), Ascsillán L. (Bodogán Z.), Homann R., Bulyáki A. (Nyíri Gy.), Pócsi B., Somlyai G., Nyíregyházi G. (Bulyáki Gy.). Játékos-edző: Ádámszki Róbert.

Gyulaháza: Bandor F. – Gáti Sz. (Tóth G.), Deák Z., Bombera M., Éles I., Deák B., Tóth F., Juhász L., Gáti S., Kovács B., Lévai Cs. Edző: Bardi Gábor.

Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem.

Gól: Marinas, Pócsi B. Ifi: 3–8.

Ádámszki Róbert: – Végre megszületett az első tavaszi győzelem, ha nem is szép játékkal, de megérdemelten tartottuk itthon a három pontot – egy nem rossz Gyulaháza ellen.

Bardi Gábor: – A szokásos forgatókönyv szerint alakult ez a mérkőzés is. Kiegyenlített játék, két hiba és vereség.

Fehérgyarmat–Tuzsér 2–2 (1–1)

Fehérgyarmat, 150 néző, v.: Hegedűs Cs.

Fehérgyarmat: Ovszijenko – Bátyi L., Osváth S. (Máté Á.), Petrohai M., Pankotai I. (Baglyos L.), Bodó R., Rigó A., Petrohai G. (Csáki R.), Balogh Á. (Vass O.), Szatke M., Popovics N. Edző: Siti Ferenc.

Tuzsér: Zán K. – Iván A., Dolhai M., Hriskevics, Bagoly Z., Lakatos B., Tott R., Soós T., Dallos L., Pálinkás T., Veress L. Játékos-edző: Gergely István.

Gól: Bodó R. (11-esből), Bátyi L., illetve Tott R., Iván A.

A sarkvidéki szélben a nyulak odafagytak a lucernához, s nem voltak képesek a húsvéti kosárba tenni a három bajnoki pontot. Roppant kellemetlen stílusú, szervezett Tuzsér ellen, voltak pillanatok, amikor talán megnyerhető lett volna a hazaiaknak a mérkőzés. De Siti mester fiai, egy dzsentri nagyvonalúságával, tálcán kínálták fel kétszer is az egyenlítést a vendégeknek, akik „köszönték szépen”, és életek is ezekkel a lehetőségekkel. Most olyan sokáig lesz távol az otthonától a Fehérgyarmat mint anno Odüsszeusz, nem lesz tehát túl egyszerű a folytatás sem… Kiállítva: Pálinkás T. (92. perc). Ifi: 3–2. (Tudósító: Papp Attila)

Siti Ferenc: – Nekünk tovább folytatódik a böjt és fogalmam sincs meddig tart.

Gergely István: – Nagyon jól felkészített, masszív csapat ellen értünk el döntetlent. A csapat mentális erejét mutatta, hogy kétszer is hátrányból sikerült egyenlíteni, ehhez gratulálok.

Ibrány–Mátészalka 0–2 (0–0)

Ibrány, 300 néző, v.: Kosztyu J.

Ibrány: Menyhárt N. – Berecki S., Esze B., Hruska Á. (Szabó M.), Kiss P., Flavio (Boros M.), Engi D., Nagy N. (Dudás B.), Vidoven M., Kovács G. (Csizmarik Á.), Vinicius. Edző: Opre Mihály.

Mátészalka: Félegyházi V. – Drabik M. (Szántó Z.), Barzó G., Lyáh A. (Gergely M.), Szathmári D., Dascal (Batizi-Pócsi N.), Stef, Jeddi B., Magyari M., Botos D., Szathmári S. (Horváth Á.). Edző: Fogarasi Zoltán.

A helyzeteivel jobban sáfárkodó vendégcsapat a mérkőzés hajrájában mutatott játékával rászolgált a győzelemre.

Gól: Lyáh A., Jeddi B.

Opre Mihály: – Jól játszottunk egy jó csapat ellen. Gól nélkül viszont nem lehet pontot szerezni.

Fogarasi Zoltán: – A látottak alapján teljesen megérdemelten nyertük meg a kiesési rangadót. A nagyon fontos három pont mellett annak is örülök, hogy végre láttam mosolyogni a játékosaimat. Gratulálok az egész csapatnak, remélem ez a siker még messzire vihet bennünket.

Cellspan-Balkány–Mándok 5–2 (4–0)

Balkány, 280 néző, v.: Bendik T.

Balkány: Oláh D. – Vass Z. (Bereczki T.), Kondor M. (Buka B.), Hortó A. (Borsi D.), Bogdanovics (Kerezsi K.), Kállai G., Ohár R. (Simon Sz.), Lippai T., Szabó M., Iván Zs., Jakab R. Edző: Mirgai László.

Mándok: Pécsi V. (Cserepko) – Bodnár L., Kovács I., Hídi N., Galambos L., Angyal Á., Szabó T., Vezdel (Kohutka), Riasko, Velikij (Katkó M.), Csáki P. Edző: Dancs Béla.

Gól: Ohár R. 2, Kállai G., Szabó M., Bogdanovics, illetve Riasko (11-esből, Bodnár L.

A harcos, győzni akaró Mándok ellen sem hazudolta meg önmagát a Balkány. Ifi: 6–3.

Mirgai László: – Mint tudjuk, a húsvét Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. A két csapat úgy futballozott, hogy szerintem a közönség ezen a szép ünnepen nagyon jól szórakozott. Ezt a győzelmet a három frissen műtött játékosunknak. Lipcsei Márknak, Potornai Márknak és Somogyi Márknak ajánljuk, a mielőbbi felépülés érdekében.

Dancs Béla: – A taktikánk nyolc percig tartott, aztán negyedóra alatt lenulláztuk magunkat. Hozzáteszem ellenfelünk kapusa hat ziccert fogott, miközben mi hátul gólképesek voltunk.

Sényő-Carnifex–Nagyhalász 2–1 (1–0)

Sényő, 300 néző, v.: Pethő P.

Sényő: Jakocska Cs. – Fiumei V., Bodó G., Klepács K., Ács Á., Toldi A. (Madzin I.), Makai I., Haburcsák B., Phrakonkham (Fábri Z.), Haburcsák K. (Ruska T.), Szűcs F. Edző: Ember Roland.

Nagyhalász: Gagyi S. – Simon D., Turbucz T., Bene L. (Mátrai N.), Gábor P. (Verner M.), Ladányi D., Kató I. (Ludánszki I.), Hajzer L., Hudák M., Nagy D., Bognár A. Játékos-edző: Ludánszki István.

Szépszámú közönség előtt izgalmas mérkőzést játszottak a csapatok.

Gól: Habuárcsák B. Kiállítva: Ludánszki I. (67. perc). Ifi: 3–3.

Ember Roland: – Ez az a győzelem, aminek nem tudok igazán örülni. Kettő null után után többször is

lezárhattuk volna a mérkőzést, ehelyett a végét izgalmassá tettük magunknak. Ennek ellenére győzelmünk teljesen megérdemelt.

Ludánszki István: – Az első félidő gyengébb játéka után a folytatásban jól fociztunk. Ugyanakkor az egyéni hibák és a játékvezetés nem tette lehetővé számunkra a pontszerzést.

Szabadnapos: Baktalórántháza.

A bajnokság állása:

1. Balkány 21 16 5 – 65–19 53

2. Nagyecsed 20 11 2 7 34–26 35

3. Rakamaz 21 10 5 6 33–22 35

4. Nyírgyulaj 22 10 5 7 44–39 35

5. Tiszavasvári 22 10 5 7 33–33 35

6. Sényő-Carnifex 21 9 5 7 41–38 32

7. Nagyhalász 21 8 8 5 31–17 32

8. Baktalórántháza 21 8 4 9 30–39 28

9. Fehérgyarmat 21 7 6 8 31–33 27

10. Tuzsér 21 7 5 9 29–32 26

11. Vásárosnamény 21 7 2 12 48–59 23

12. Mátészalkai MTK 21 5 7 9 24–28 22

13. Ibrány 21 6 2 13 32–51 20

14. Mándok 21 5 5 11 26–40 20

15. Gyulaháza 21 3 6 12 29–54 15

A Szakoly visszalépett

