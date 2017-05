“Nem a testem erős, hanem a lelkem” – Negyedszer is kiújult a leukémiája, de Anita nem adja fel a harcot

A nyíregyházi hölgy tíz évvel ezelőtt, élete egyik legboldogabb időszakát élte. Gyermeket várt és a gyulladásokra, lázra, szívritmuszavarra csupán a terhessége velejáróiként tekintett, míg egy vérvétel, majd csontvelőbiopszia után kiderült: akut lefolyású, ún. AML leukémiája van.

Azóta többször megjárta már a poklot – de a mennyet is. Háromszor is győztesen került ki a küzdelemből, és mindannyiszor azt gondolta, végre vége! Vége a fájdalmaknak, a szenvedésnek, a kínokkal járó kezeléseknek. Ám a betegsége negyedszer is kiújult, most újabb csontvelő-transzplantáció előtt áll. Sokan összeroppantak volna e súlyok alatt, ám Anita nem adja fel. Vidáman mesél a terveiről, amelyeket Zolival, a vőlegényével közösen szövögetnek. Teljesen biztos abban, hogy meg­gyógyul – azt mondja, nincs más lehetőség.

– Nem volt időm azon rágódni, hogy miért történt ez velem, azonnal el kellett kezdeni a kemoterápiát – meséli Anita.

– Emiatt el kellett vetetni a kisbabámat, de a kezelés és a csontvelő-transzplantáció hatott, meggyógyultam. Legalábbis hat éven át ebben a tudatban éltem. Mivel ez a betegség két év után már csak nagyon ritkán újul ki, hat évig minden reggel úgy ébredtem fel, hogy boldog voltam: boldog, hogy legyőztem a kórt, hogy élhetek. Éppen ezért letaglózott, amikor négy évvel ezelőtt kiderült: visszatért a betegségem. Megint jöttek a kemók és a csontvelő-transzplantáció. Ezúttal is a testvérem volt a donor, az átültetés mégsem érte el a célját, mert az új sejtek nem pusztították el a rákos sejteket. Sokáig jól éreztem magam, de a betegség ismét kiújult.

Tíz százalék volt az esélye

– Mini-transzplantáció következett: donor limfocitákat kaptam, amelyeknek meg kellett volna ölniük a beteg sejteket. Ha ez működik, annak szinte azonnal látható jelei vannak: például elkezd kipirosodni a bőr. Ott ültem a kórházi ágyon, és szuggeráltam a bőröm, hogy végre vörösödjön már. Néztem a kis tükörben az arcom, de nem történt semmi… Mégis úgy tűnt, hogy minden rendben van. Jól voltam, annyira hogy visszamentem dolgozni. Már éppen ott tartottunk, hogy elkezdtük tudni befizetni a csekkjeinket, amikor megint beteg lettem. Újabb kemoterápia következett, és hamarosan ismét kapok csontvelőt – ezúttal már nem a testvérem lesz a donor. Ez az utolsó esélyem, mert a szervezetem nem bír ki több kezelést. Több kemoterápiám volt, egy teljes transzplantáció, és három, ún. DLI-kezelésem. Egyszer elkezdtem összeszámolni, hogy mennyi időt töltöttem kórházban, de 16 hónapnál abbahagytam. Néhány héttel ezelőtt ráadásul kétoldali gennyes tüdőgyulladást kaptam, tíz százalék volt az esélyem a túlélésre. Behívták a családomat, hogy búcsúzzanak el tőlem, egyszer a szívem is leállt. Két hétig voltam mélyaltatásban, utána újra kellett tanulnom lélegezni és járni is, de itt vagyok.

– Hogy lehet valakinek ennyire erős a teste? – kérdezem, Anita pedig azt mondja, nem a teste erős, hanem a lelke. – Meg fogok gyógyulni, ebben biztos vagyok. Nagyon sok álmom van: nyugodtan szeretnék élni egy szép, kertes házban, utazgatni, kirándulni, és boldognak lenni Zolival – mondja, a vőlegénye pedig bólogat – lelkileg nehezen viseli, hogy a szerelme szenved. Azt mondja, türelemre van szükség, odafigyelésre, kitartásra és őrült nagy szeretetre. Zoli öt éve Anita társa, azt mondják, a betegség olyan erőssé tette a kapcsolatukat, amit semmi sem téphet szét.

Hajnali kávézások

– Miután először beteg lettem, a férjemmel elváltunk, és öt évvel ezelőtt egy kutyás hirdetéssel kapcsolatosan kezdtünk el Zolival az interneten beszélgetni. Ő akkor New Yorkban dolgozott, és hónapokon át vagy egyikünk, vagy a másikunk kelt fel hajnalban azért, hogy a reggeli kávézáskor beszélgethessünk. Öt hónapig bírtuk ezt az állapotot, amikor itthon mindent eladtam és kiköltöztem. Mind a ketten dolgoztunk, boldogok voltunk együtt, amikor kint újra beteg lettem. Nem tudtunk volna fizetni a kezeléseket, ezért kaptam annyi kemoterápiát, hogy a repülőutat kibírjam, majd hazajöttünk. Zoli igazi társ: sokszor annyi erőm sincs, hogy egyedül mosakodjak, de néha még az is nehézséget okoz, hogy felálljak – mindenben segít, és látástól vakulásig dolgozik, csak hogy megéljünk valahogy. Iszonyú drágák a gyógyszerek, hetente kell majd járni Budapestre, meg kell venni a vitaminokat, és magunkat is fenn kell tartani. De nem adjuk fel, nem tehetjük.

Megírja a történetét

– Én pozitívan állok az élethez, és szerencsére ez átragad a családomra, a szeretteimre is. Persze, időnként én is kiakadok, és azt kérdezgetem, hogy miért kell nekem mindig szenvedni, de a hullámvölgyeken gyorsan átlendülök – meséli Anita, akinek csak egyszer csuklik el a hanga a beszélgetés során: amikor a családjáról beszél. Azt mondja, ebben a harcban valójában nem is a fájdalom vagy a kiszolgáltatottság a legnehezebb, hanem az, hogy szenvedést okoz azoknak, akiket a legjobban szeret.

– Én értük, miattuk fogok meggyógyulni, és persze itt van Zoli, akihez foggal-körömmel ragaszkodok, mint ahogy ő is hozzám. Háromszor kérte már meg a kezem: egyszer például az intenzív osztályon, és mindig igent mondtam, de az esküvőre még nem került sor. Az is előttünk áll még, mint hogy a könyvem befejezése is: megírom a történetemet, és azzal lezárom az életemnek azt a szakaszát. Utána pedig végre én következek!

Sok barátot elveszített

Anita a Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány Tégy Jót! adománygyűjtő projektjének nagyköveteként rendszeresen segít rászoruló embertársain. – Az nem megy, hogy csak kapni akarok, ehhez adni is kell. A segítségnyújtás számomra természetes: pontosan tudom, milyen az, amikor az ember bajban van és támogatásra szorul. Adományokat és pénzt gyűjtünk, de segítség lehet a közlés is: az interneten sokan fordulnak hozzám kérdésekkel, ezért ha van hozzá erőm, leírom, hogy mi történik velem. Bár jólesik néha nem a betegségemre gondolni, sokat segít, ha kiírom magamból az érzéseimet. Sok betegtársammal kerültem szoros kapcsolatba az elmúlt évek alatt, és sokukat el is vesztettem, de tudom, hogy nekem sikerülni fog.

A 35 éves nyíregyházi nő már tíz éve küzd a leukémia egy rendkívül makacs fajtájával

