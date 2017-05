“Nem a vasárnapot, hanem a szezon végét várom – Kicsit unalmas csúzlival harcolni B52-esek ellen”

Labdarúgás. A hűtőt kiürítették, a pezsgők eldurrantak, az üvegvisszaváltók a kezüket dörzsölhették. A bajnoki cím megszerzését ünnepelték Balkányban és bár még jó néhány forduló „vissza van” a megyei első osztály aktuális szezonjából, immár az NB III-as osztályozóra hegyezhetnek a főszereplők. Most kicsit szusszanhatnak, a Mirgai-legénység ugyanis szabadnapos. Ugyanakkor „alul” is némileg tisztult a kép. Legutóbbi vereségével nagy csávába került az Ibrány, amely a már csaknem menthetetlen Gyulaháza társaságában egyre kétségbeesetteben hajt a bennmaradásért.

Talán az utolsó szalmaszálba kapaszkodhatnak az ibrányiak, akik nem is hat, egyenesen „tizenkét pontos” meccsre melegítenek. Elvégre a tizennegyedik helyre süllyedt együttesnek Tuzséron lesz jelenése a soros körben. Mindazonáltal – a kiesés megúszásáért vívott küzdelemben ugyancsak még érintett – házigazdákat sem ejtették a fejükre, ők nyilván azért törik magukat, hogy végképp a mélybe taszítsák riválisukat. Eközben a „szomszédban” a nem kevésbé fontos, Mándok–Mátészalka összecsapás jelenti a programot, tehát szintén az alsóházban rekedt egylet esik egymásnak. Azaz, néhány kilométeren belül, ráadásul egy időben két olyan találkozót játszanak, amelyek eltűntethetik a redőket a szakvezetők ábrázatáról, netán ellenkezőleg, további ráncokat idéz elő. Pláne, ha a sereghajtó Gyulaháza legyűrné a középmezőnyben megbújó Fehérgyarmatot – ez „bekavarhat”, még melegebb lenne a pite több gárda számára. A tavaszra feltámadt vásárosnaményiak szívesen lemondanának erről a verzióról, ennek érdekében saját maguk tehetik a legtöbbet – amennyiben pontokat csípnek az elmúlt hetekben nem éppen csúcsformát mutató Nagyhalász otthonában, aligha érheti őket baj az idény hajrájában.

Arról is érdemes értekezni, hogy a meglehetősen sűrű élcsoportban folyamatos a liftezés: egy győzelem is jól fizet, mármint több pozicíóval feljebb tornázhatja magát az adott csapat, miként a fordítottja is igaz, vereség esetén lefelé vezet az út. Emiatt a Tiszavasvári–Sényő, Rakamaz–Nyírgyulaj, illetve a Nagyecsed–Baktalórántháza mérkőzések nagy súllyal esnek a latba.

Szakvezetői várakozások: 26. forduló (kezdés: 17, ifi: 15)

Szombat

Tiszavasvári (4.)–Sényő-Carnifex (6.)

Kiss Gábor, tiszavasvári edző: – A jó formába lendült sényői csapat ellen eredményesen akarunk szerepelni, amihez az szükséges, hogy minden pályára lépő játékos a maximumot nyújtsa.

Ember Roland, sényői edző: – Szeretnénk feledtetni a múlt heti botlásunkat, amihez koncentráltabb játékra és jobb helyzetkihasználásra lesz szükségünk.

Tuzsér (11.)–Ibrány (14.)

Gergely István, tuzséri játékos-edző: – A bajnokság legfontosabb mérkőzése következik, amely jelentős mértékben befolyásolja sorsunkat. Nincs mese, győzni kell!

Opre Mihály, ibrányi edző: – Természetesen nem adjuk fel a küzdelmet – próbálkozunk! Készülünk és minél jobb eredményre számítunk, ami esetünkben csak a győzelmet jelentheti.

Mándok (12.)–Mátészalkai MTK (13.)

Dancs Béla, mándoki edző: – Ismét egy rangadó előtt állunk. Csak azt mondhatom, a fegyelem, az akarat és a koncentráció dönti el a három pont sorsát.

Plesu Ádám, mátészalkai technikai vezető: – Két komolyabb tervekkel rajtoló, mára viszont a kiesés elkerülésért harcoló csapat összecsapása következik. A mándokiak tavasszal ugyanolyan szeszélyesen teljesítenek mint, mi, úgy érzem, hogy a hasonló cipőben járó gárdák mérkőzésén a pillanatnyi forma dönthet – reméljük, a mi javunkra!

Nagyecsed (2.)–Baktalórántháza (7.)

Ádámszki Róbert, nagyecsedi játékos-edző: – Zsinórban háromszor játszottunk idegenben, ebből a sorozatból jól jöttünk ki. Az lenne az igaz, ha hazai pályán is pontokat tudnánk szerezni.

Gebri Pál, baktalórántházi technikai vezető: – Sok a hiányzónk, de mindent megteszünk a kedvező eredmény elérése érdekében.

Vasárnap

Gyulaháza (15.)–Fehérgyarmat (9.)

Bardi Gábor, gyulaházi edző: – Nem könnyű, de lassan meg kell barátkozni a helyzetünkkel, ennek ellenére valamennyi hátralévő mérkőzésen igyekszünk legjobb tudásunk szerint szerepelni.

Siti Ferenc, fehérgyarmati edző: – Remélem, az elmúlt hét végén sikerült kipihenni magunkat, testileg és szellemileg feltöltődni, bár nem matek érettségire készülünk, fejben is ott kell lennünk a pályán, mert az életéért küzdő ellenfél bármire képes lehet. Ráadásul ne felejtsük el, hazai pályán kikaptunk a Gyulaházától. Minimális célunk a veretlenségi szériánk megőrzése.

Rakamaz (5.)–Nyírgyulaj (3.)

Madalina György, rakamazi edző: – Tudom, hogy a soros mérkőzéssel kapcsolatos elváraimról kellene beszélni, de én nem a vasárnapot – a szezon végét várom. Remélem lesz erőm és kitartásom befejezni az évadot, mert kicsit unalmas csúzlival harcolni B52-esek ellen.

Lukács Tibor, nyírgyulaji edző: – A tavaszi idegenbeli szereplésünk nem sok jóval kecsegtet, de bízom benne, hogy mindenki átérzi ennek a mérkőzésnek a jelentőségét és „pontosan” fogunk távozni egy jó csapat otthonából.

Nagyhalász (8.)–Vásárosnamény (10.)

Ludánszki István, nagyhalászi játékos-edző: – Hazai pályán szeretnénk pontokat gyűjteni a remek formában lévő ellenfelünk ellen. Remélhetőleg minden játékosom felépül sérüléséből és hosszú idő után eredményesek tudunk lenni.

Farkas Béla, vásárosnaményi edző: – Ha fegyelmezettek vagyunk és kihasználjuk a helyzeteinket bárhol nyerhetünk, ellenkező esetben bárhol kikaphatunk.

Szabadnapos: Cellspan-Balkány.

