Sávok az aranymetszésben Ételt osztanak a szünidőben Vasváriban A lovak közé csaptak Tunyogmatolcson Katonanóták csendülnek fel Encsencsen Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Repült és gurult a korong Nem bízzák a véletlenre Nem adta meg magát egykönnyen a ponty Fokhagymás gumikukorica volt a nyerő Versenyre hívja tagjait a kocsordi egyesület Egy éjszakán keresztül várhatják a kapásokat Harcsára horgásztak Táborok az ifjú horgászoknak Röviden Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Lebontják a fejlődés gátját Magyar íjak a szent helyen Életveszélyes sérüléseket szenvedett Droggal kereskedtek, előzetesbe kerültek Születésnapi köszöntés Idős asszonyt rabolt ki a fiatal Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Jutalmazzuk a csupa 5-ösöket! Letöltés PDF-ként Terület kijelölése A Nyíregyházi Egyetem ponthatárai Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Mire megy egymással Hamilton és Vettel Mogyoródon? Csehnek csettinthettünk Új felszerelés, új pályák, idegenbeli támogatás Napi sportidézet 27 Hatházi érmes csapat tagja Labdarúgás: edzőmeccs Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Eljön még az idejük Visszavárják Farkas Bélát Vásárosnaményba Bohács Sándor emlékét őrzik Tiszavasváriban Labdarúgás Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Vizes világbajnokság Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Programajánló Élettel teli alkotások Küldjenek limerickeket és nyerjenek sok sört! A folyón túl Kvízmegfejtés Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Segítenék a vidéket Egy irányba húztak Emberre nem, csak sertésre A hónap végéig lehet elutalni az első részletet Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Caramel már a hetedik lemezét mutatja be Szerencsés és boldog Kompkoncertek a vízen Alice Coopernek 40 év után jutott az eszébe Kicsit a bőrükbe bújnak Éjszakai vonaton debütált egy opera Garfield a gyerekeknek Spuri! A vár 1566-os ostromát idézik Megér egy mosolyt Letöltés PDF-ként Terület kijelölése ZOOM Mutasd a szöveget A 2017. július 27. Nem adta meg magát egykönnyen a ponty Sebők László és az egyik zsákmány Fotó: M. Magyar László Sebők László és az egyik zsákmány FOTÓ: M. MAGYAR LÁSZLÓ NYÍRPAZONY. Gyakran látogat ki a nyírpazonyi Pazonyi Horgásztanya tavához a Petneházán élő Sebők László. – A hely csendes, a környezet szép, jól érzem itt magam. Az meg egy cseppet sem baj, hogy a kifogott halat vissza kell engedni – magyarázta érdeklődésünkre a fiatalember, majd felpattant a botjához, hiszen egy pontynak megízlett a halas ízesítésű 8 mm-es pellet. Nem adta meg magát egykönnyen a hal, de végül aztán csak a partra került. – Fogtam már ettől nagyobbat is ennél a tónál. A legnagyobb úgy 12 és 13 kilogramm között volt. Régebben Orosra és Levelekre is eljártam, mostanában ide szoktam jönni kéthetente – magyarázta Sebők László, akiről azt is megtudtuk, hogy mint nagyon sok horgász, ő is még apró gyermekként, az édesapját kísérgetve szerette meg a sporthorgászatot. KM PreviousNext Sebők László és az egyik zsákmány

- © Fotó: M. Magyar László