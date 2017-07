Nem akarja elkiabálni, de jól alakulnak a dolgok Rakamazon

Szá(s)z szónak is egy a vége: megy tovább a verkli. Mármint Rakamazon, ahol bár eseményekben gazdag a nyár – a megyei első osztályú egylet nem rogyott meg. Igaz, Madalina György felállt a kispadról, majd kilenc futballista hagyott hátra búcsúüzenetet, négyen például követték a távozó trénert Ibrányba – mégsem dőlt össze a világ. Legalábbis a Szász Simon vezérelte stáb azon iparkodik, hogy a lehetőségekhez mérten „izmos” keretet verbuváljon. Az újonnan kinevezett edző, Varga Attila immár seregnyi friss szerzemény bevetésével számolhat, sőt a létszám még bővülhet. A felettébb rutinos kapus, Ovszijenko Volodimir, valamint – az időközben megszűnt – Záhonytól elszólított Sárközi Dávid jó fogásnak tűnik. A huszonkét éves csatár harminchat gólt vágott az előző évadban a megye kettő Nyírerdő-csoportban, akár a soros idényben is kifuthatja magát. Ráadásul három nyíregyházi nevelésű, illetve egy debreceni titán is az együttessel készül, no és még játékos befuthat a bajnoki rajtig.

– Nem akarom elkiabálni, egyelőre úgy látom, jó kis csapat alakul – ütött meg bizakodó hangot Szász Simon, a rakamazi egyesület elnöke. – Zömében fiatal játékosok érkeztek, most mondhatnám, hogy rájuk hosszú távon számítunk, de jelenlegi átigazolási szabály mellett maradjunk annyiban, bármi megtörténhet. …és ez nem csak ránk igaz. Most viszont az a dolgunk, hogy becsületesen felkészüljünk a bajnokságra, az erőviszonyokat egyelőre még megtippelni is nehéz lenne, ezért óvatosan kell bánni a szavakkal, a célok meghatározásával. Annál is inkább, mivel a mi csapatunk is szinte teljesen megújult.

A rakamaziak a Gávavencsellő ellen 6–1-re megnyert fellépéssel nyitották az edzőmeccsek sorát, hét végén pedig a hagyományos Bohács Sándor-emléktornán lesz jelenésük Tiszavasváriban.

KM-KT

Névsor

A Rakamaz megyei I. osztályú csapatának nyári változásai

Távozott: Deme Attila, Csáki József, Majoros Ádám, Szobonya Gábor (mindannyian Rakamaz), Kóka Róbert (Tiszavasvári), Gégény Mihály (Nagyhalász), Hajzer Tamás (?), Csomány Örs (?), Gelsi László (?)

Érkezett: Ovszijenko Volodimir (Fehérgyarmat), Sárközi Dávid (Záhony), Kóder László, Kléninger László (mindkettő Kótaj), Mogyorósi István (Gávavencsellő), Murák Attila, Tóth László (mindkettő Balmazújváros)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA