Nem áprilisi tréfának szánják – Az ország 5900 trafikjában csak vakarják a fejüket…

Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – Január elejétől folyamatosan eltűnnek a fixáras termékek, helyüket újfajta megkülönböztetéssel ellátott dohány­áruk veszik át. Az árak nem a csomagoláson lesznek feltüntetve, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján olvashatók már most is. Hetente kétszer frissülhet az ár, változás esetén az adóhivatal az életbe lépés előtti napon közzéteszi az új listát. Az adójegyről lekerül a kiszerelés is.