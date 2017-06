Nem bánja, hogy annak idején engedett a csábításnak

Akárcsak valamennyi őse, ő is Erdély szülötte, egy Kalotaszeg melletti kis faluban látta meg a napvilágot 1952-ben. Édesapja a közeli város cipőgyárában volt kaptafakészítő, de a szülők nagy gondot fordítottak a nővére és az ő tanulmányaira.

Gáll Sándor – merthogy róla van szó – a híres kolozsvári gimnáziumban érettségizett, nővére Csepelen él a családjával. – Kolozsvár, ahogy a közismert dal mondja, azért is szép város nekem, mert ott fogadtam örök hűséget Felvinczi Máriának, aki három gyermekkel tette teljessé a házasságunkat és aki nyugalmazott építészmérnök. Legidősebb fiunk, Szabolcs itthon van velünk, segít a munkánkban, Lóránt bankárkodik, Sándor pedig a 4 for Dance egyik oszlopos tagjaként már végigtáncolta a fél világot.

Népszerűek az erdélyi utak

Gáll Sándortól megtudom: Erdélyben 1990-ig bírták elviselni a „nagy vezér” uralkodását, akkor megvalósíthatták titkolt vágyukat, áttelepültek Nyíregyházára. Sándor a Hunyadi Mátyás iskolában kezdte testnevelő tanári munkáját, majd sikert sikerre halmozott: 1992-ben diákolimpiát nyertek a hunyadis gyerekek, később ezüst- és bronzérmet akasztottak a nyakukba az országos vetélkedőkön.

A sportszerető pedagógus visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a NyírTourist utazási irodától, miután a cég megtudta, hogy emberünk kiválóan ismeri Erdély valamennyi táját. Akkoriban jöttek divatba ugyanis az erdélyi kiruccanások, így Gáll Sándort átcsábították az irodához.

– Valójában akkor kezdődött az én idegenforgalmi karrierem, hiszen amikor 2000-ben, felsőbb utasításra megszüntették ezt az utazási irodát, magánvállalkozóként az Univerzum üzletházban nyitottam meg a saját vállalkozásom. Később a Holló utca elejére költöztünk át, ahol most is dolgozunk. Kevesen hinnék, mennyire népszerűek a néhány napos erdélyi kirándulások, amelyeket a Gáll Travel szervez az érdeklődőknek – mondja a most már nyugdíjasként cégét irányító Gáll Sándor, hozzátéve: ők leginkább a munkahelyeken, a dolgozók szervezte utakat bonyolítják, „iránytűt” és hasznos tanácsokat adnak a csoportoknak, s persze ellátják az idegenvezetői feladatokat.

A munkája egyben hobbija is

– Sokakat ismerek, akik már bejárták a fél világot, ám Erdélybe mindig visszavágynak kirándulni, gyönyörködni a tájakban, közelebbről megismerni az ottani műemlékeket s megízlelni az egyre nagyobb vendégszeretetet.

– A cég mindeközben természetesen teljesíti a fővárosi megkereséseket is, és hosszabb repülőutak szervezésében is partner. Nem küldik el az irodából azokat sem, akik csak felvilágosítást kérnek egy-egy kiruccanás megvalósításához.

Amikor azt kérdezem Gáll Sándortól, milyen hobbinak hódol, széttárja a kezét és azt mondja: a munkájának. No és a Nyírjestanyán épített szép házuk kertjében pompázó virágok gondozásának.

– Angyal Sándor –

