Nem csak mondják, sokan írják is

– Mivel Váci Mihály itt tanult az iskolában, minden évben megrendezzük a nevével fémjelzett tehetségkutató szavalóversenyünket, amelyen zömében a kilencedikeseink indulnak. Mindig jelentkezik legalább 15–20 tanuló, így bátran kijelenthetem, erős a mezőny. A versenyre meghívjuk a Szatmárnémeti Kölcsey Főgimnázium képviselőit, s az onnan érkező versenyzők osztálytársakat is hoznak magukkal. Általában itt választjuk ki azokat a tehetségeket, akiket aztán más műsorainkban is szerepeltetünk.

Tagozatos iskolaként a magyar tagozatosokra különösen jellemző a fogékonyság, közülük többen kedvtelésből is olvasnak verseket, nem csak ajánlásra. Persze tény, ha az olvasási szokásaikat nézzük, a novellák és a regények vannak túlsúlyban. Az ő korukban nyilván nem könnyű mondjuk Ady Endrét vagy József Attilát tanítani, a költeményeik többségéhez ugyanis meg kell érnie az embernek.

De a klasszikusok, tehát Arany vagy Petőfi továbbra is a kedvencek, tizedik után már felzárkózik a sorba Szabó Lőrinc és Radnóti Miklós, s mondanom sem kell, nincs az a kamasz, amelyiket ne érintenék meg a szerelmes versek. Több tanulónk egyébként nem csupán szereti a jó verset, de maga is ír. A legjobb munkáikkal megjelenhetnek az iskolai lapunkban, a Diáktükörben. Összességében elmondható, hogy osztályonként mindig akad 2-3 olyan diák, aki vagy verset ír, vagy szívesen szaval – foglalta össze a legfontosabbakat Király Erzsébet.

Nem lehet neki hátat fordítani

A nyíregyházi Szőke József Bence, a Nyíregyházi Waldorf Iskola nyolcadikosa megszámlálhatatlan vers- és prózamondó verseny sikeres résztvevője, akit már óvodás korában rabul ejtettek a költemények. Először kíváncsiságból jelentkezett egy ovis szavalóversenyre, amit meg is nyert. – A vers szeretetére születni kell, soha meg nem unható, az életem része. A versenyzést ugyan lehet szüneteltetni, de a verseknek hátat fordítani, az elképzelhetetlen. Soha nem a győzelemért indultam el egy-egy megmérettetésen, hanem azért az élményért, hogy én mutathatom meg a közönségnek, miről szól a költemény, mit is érezhetett a költő. Ilyenkor mindenki csak nyerhet, az előadó és a közönség is. Sokan nem tudják, mi a versmondás lényege, ám aki megérti, és nem csak kötelező nyűgnek éli meg a szavalást, hanem úgy közelít hozzá, mint a szerző, akkor az a vers az előadás közben megszületik.

– Én sokszor hívom segítségül a legnagyobb versmondókat. Az interneten meghallgatom, hogyan adják elő az adott alkotást, és igyekszem a hangsúlyokból, a lüktetéséből megérteni az igazi mondanivalót. Azokat a költeményeket szeretem, amelyeknek a szövegük és stílusuk azonnal megfog. Így sokkal könnyebb azonosulni a művel, és később hitelesen átadni a közönségnek.

Felkelteni az érdeklődést

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár zenés irodalmi műsorral várja a látogatókat a magyar költészet napján, de nem csak április 11-én, egész évben számos programot rendeznek a témához kapcsolódva. – Legyen szó a Költők egymás közt című rendezvénysorozatról, az új verseskötetek bemutatóiról, az évfordulók, ünnepnapok alkalmából szervezett felolvasásokról vagy a különféle versenyekről, a felnőttek mellett megmozdul az ifjúság is – válaszolta a költészet 21. századi népszerűségét firtató kérdésünkre dr. Bihari Albertné. – Fel kell kelteni és fenn is kell tartani az költészet iránti érdeklődést – vallott az intézmény és a rendezvények szerepéről a főkönyvtáros.

