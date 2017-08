Nem csak Nyíregyháza büszkeségei

Akár minden héten lehetne ilyen…Hétfőn két nyíregyházi sportolót köszöntöttek a városháza Bencs-termében. Mindketten sportáguk világbajnokságán szerepeltek sikerrel és vitték a magyar és a nyíregyházi sport jó hírét a világba. Helebrandt Máté, a Nyíregyházi Sportcentrum gyaloglója a londoni világbajnokságon 50 kilométeren hatalmas országos csúccsal hatodikként ért célba. Dr. Szokol Dianna (Nyírszenior SE) a hazai rendezésű FINA masters világbajnokságon három számban ezüstérmet szerezett (3000 m nyíltvizi, 800 és 400 m gyors) és még egy ötödik helyezéssel (200 gyors) is bír

– Büszkék vagyunk rájuk, hiszen csodálatos eredményeket értek el – hangsúlyozta ki köszöntőjében dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere.

– Nagy öröm számomra, hogy ilyen sikerek ünneplésén vehetek részt – vette át a szót dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. – Diannával személyesen is találkoztam a világbajnokságon, és természetesen Máté versenyzését is figyelemmel kisértem. Nagyon sok tehetség van hazánkban, akiknek ilyen példaképekre van szükségük. Az országban és Nyíregyházán is nagy jelentősége van a sportnak és ennek nagyon sok pozitív hozadéka van. Gratulálok a versenyzőknek, edzőiknek és a városi vezetésének is.

Ezt követően a polgármester és az államtitkár asszony ajándékot adott át a két versenyzőnek.

– A három ezer méteres balatoni úszás volt a legnehezebb. Hatalmas szembe szél volt, nagyon elfáradtam, mikor végre célba értem. Az uszodai versenyszámok már nem voltak ilyen nehezek, remek volt a hangulat, a Duna Aréna medencéjében pedig jó úszni, mert nagyon gyors a víz- tudatta dr. Szokol Dianna, aki egy évig készült fiatal úszókkal és Gyula Sándor irányításával.

Helebrandt Máté felelevenítette a londoni napokat, majd Pokrovenszki József tanítvány ismét elmondta: az idén még két verseny indult. No, meg pénteken jön még egy hatalmas esemény, az esküvője.

