Nem dobják el a lehetőséget a dombrádiak

Az a „szép” a nyári időszakban (illetve két szezon között..), hogy vadabbnál vadabb híreket dobnak be. Hogy kik – az szinte sohasem derül ki. Ellenben magyarázkodni kényszerülnek azok, akikről a pletykák szólnak. Jelesül a dombrádiak, midőn elterjedt, hogy nem indulnak a megyei első osztályban. De nincs jó hírünk a „mesélőknek”.

Elvégre a másodosztály Nyírerdő-csoportot meggyőző teljesítménnyel megnyerő, a feljutást kiharcoló futballcsapat deklaráltan élni kíván az eséllyel. Magyarán, esze ágában sincs visszalépni.

– Bárki bármit mond, indulunk a megyei első osztályban – közölte határozottan Tóth János, a dombrádi egyesület elnöke. – Ez az igazság, a többi mendemonda. Igaz, lesznek távozó játékosok, de mindez annak érdekében történik, hogy a csapatot megfelelő módon meg tudjuk erősíteni, valamint többeknek nehézséget okoz a munkahelyi elfoglaltság és a foci, az edzések összeegyeztetése. Az is biztos, Kató István irányítja továbbra is csapatot.

Ennyi tehát a lényeg. No meg az, hogy a Tisza-partiak nem akármiért harcoltak az előző évadban, mint azt Tóth János is megerősítette.

– Nem véletlenül erőlködtünk azért, hogy bajnokságot nyerjünk, nem fogjuk eldobni magunktól ezt a lehetőséget. Más kérdés, nem egyszerű megfelelni a követelményeknek, annál is inkább, mert nem akarunk kiesni, már ősszel szeretnénk megalapozni ennek esélyét. Érzésem szerint a jelenlegi játékoskeret képes arra, hogy megkapaszkodjon, de úgy is minden a pályán dől el.

