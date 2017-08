Nem elég vonzóak a feltételek – Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Szabolcsban

Történik mindez annak ellenére, hogy július elsejétől további 130 ezer forinttal, havi 390 ezer forintra emelték a házi- és házi gyermekorvosok rezsitámogatását. Az üres helyek betöltésére pedig praxisvásárlási és letelepedési támogatásokat indított a kormány, így akár tízmillió forintos, szabad felhasználású támogatáshoz is hozzájuthatnának az orvosok, ha évek óta betöltetlen körzetet vállalnak. Van azonban egy másik jogszabály, ami gátja annak, hogy a saját háziorvosról szőtt álmok valóra váljanak.

Ezer lakos kellene

Az ilyen települések közé tartozik Szabolcs-Szatmár-Beregben a nyolcszáz lelkes Balsa is.

– Abból a szempontból megnyugtató a helyzet, hogy helyettesítővel meg tudjuk oldani a felnőttek és a gyermekek ellátását – mondta el lapunk érdeklődésére Somogyi Szilva polgármester, és hozzátette: hálás a helyettesítő orvosoknak, hiszen így helyben látják el a balsaiakat.

Hiába azonban a szolgálati lakás és a rendelő, az öt éve megüresedett állásra nem tudtak háziorvost felvenni.

– Volt jelentkező, aki nagyon szeretett volna Balsán praktizálni, azonban a jogszabály az alacsony lakosságszámra hivatkozva nem teszi lehetővé, hogy önálló háziorvosunk legyen, a támogatási körbe nem esünk bele – mondta az okot a település első embere. – Nagyon fontos lenne pedig, hogy a 800 lélekszám alatti községek is élhessenek a lehetőséggel, pláne akkor, ha az orvos szíves gyógyítana ott helyben.

– Most minden nap rendel a helyettesítő háziorvos a vegyes praxisunkban, de nagyon szeretnénk, ha saját háziorvosa lenne a településnek, s így nőhetne a rendelési idő tartama is – mondta a polgármester.

Lenne „gyógyszer”

– Pénz és szakember, azaz magasabb állami támogatás és a háziorvosi hivatást választó fiatal orvos – írta fel receptre az üres háziorvosi praxisok elleni „gyógyszert” dr. Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) országos alelnöke leszögezte: az utóbbi években volt pozitív elmozdulás, nőtt a praxisok finanszírozása, de ez még mindig nem elegendő.

– Fontos és köszönjük, hogy július elsejétől havi 130 forinttal tovább nőtt minden felnőtt és házi gyermekorvosi praxis rezsitámogatása, csak azt is látni kell, a pluszpénzt főként bérezésre fordítják majd az orvosok, mivel az ágazati béremeléssel fokozódott az egyenlőtlenség a kórházi és az alapellátásban dolgozók között. Tény az is, hogy az üres helyek betöltésére praxisvásárlási és letelepedési támogatásokat indított a kormány, ám a feltételek még mindig nem olyan vonzóak, hogy az egyetemről kikerülő fiatal ne a hosszabb távon tervezhető kórházi, szakorvosi pályát, a magasabb jövedelmet, a plusz kereseti lehetőséget és a szakmai fejlődést válassza.

– A külföldi ajánlatokról már ne is beszéljük – jegyzete meg Losonczy János, hozzátéve: távoli kis településen háziorvosnak lenni ma Magyarországon sem szakmailag sem egzisztenciálisan nem perspektíva. Az egészségügyi alapellátás ma elöregedő és utánpótlás nélküli, évek óta hangoztatja a MOK és a szakma is: megoldást jelenthet(ne), ha az évek óta üres körzeteket felosztanák, és a környező, működő praxisokhoz csatolnák.

– Ez is csak akkor lehet megoldás, ha ez a kollégának nem jelent elviselhetetlen terhet és a finanszírozás a valós teljesítményt ismeri el. A szakorvosi bérekhez közeledve talán a fiatal doktorok is jó, vagy jobb lehetőségként tekintenének a háziorvosi jövő felé. Most az látszik, szükség van a 60-as, sőt 70-es éveiben járó házi gyógyítókra, akik nyugdíj után is vállalják a rendelést, hiszen a beteg a legfontosabb – fogalmazott az alelnök –, és a nyugdíjuk, saját megélhetési viszonyaik is a holtig tartó munka irányába terelik őket.

KM-BM

Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek a megyében (www.oali.hu)

Település Körzet Tartósan betöltetlen

Balsa vegyes 2012. június 1.

Beregdaróc vegyes 2007. november 1.

Cégénydányád vegyes 2017. január 1.

Csaholc vegyes 2017. április 1.

Demecser felnőtt 2017. február 1.

Érpatak vegyes 2015. október 1.

Lövőpetri vegyes 2015. január 1.

Márokpapi vegyes 2013. május 1.

Méhtelek vegyes 2013. november 1.

Nagyecsed vegyes 2017. április 1.

Nyírparasznya vegyes 2013. szeptember 1.

Pátyod vegyes 2014. szeptember 1.

Penészlek vegyes 2014. május 1.

Pusztadobos vegyes 2016. december 1.

Tiszabezdéd vegyes 2017. március 1.

Tiszadob vegyes 2017. augusztus 1.

Tiszakerecseny vegyes 2015. szeptember 1.

Tiszalök felnőtt 2016. augusztus 1.

Tiszaszentmárton vegyes 2014. június 1.

Sokat ér a városi rang

Nyíregyházán 44 felnőtt háziorvosi, 27 házi gyermekorvosi és 31 fogorvosi praxis működik, melyek tulajdonosai az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján területi ellátási kötelezettséggel működnek – sorolta Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetője. – Némi megnyugvásra ad okot, hogy mind a 102 praxis betöltött, a megyeszékhelyen nincs szakemberhiány. A tapasztalatok azt mutatják, ebből a szempontból is szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a praxisváltások eddig zökkenőmentesek voltak, ez az egyik nagy előnye a városi rangnak – véli a szakember. Kiderül, a praxis vagyoni értékű jog, amit első körben az orvos próbál meg értékesíteni, az önkormányzat – melynek kötelező feladata az alapellátás biztosítása – pedig dönthet ennek a jóváhagyásáról. Az igazgatósághoz csak akkor kerül praxiskérdés, ha sikertelen az eladás, vagy elhalálozás miatt üresedik meg egy praxis és nincs örökös.

– Akkor az alapellátás feladata előbb a helyettesítés megoldása, majd végleges háziorvos megtalálása – mondta az igazgató.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA