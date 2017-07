Nem engedték be a dombrádi diszkóba a tinit, bosszúból bombával fenyegetett

© Illusztráció: getty images

Dombrád – 2017. július 1-én este a dombrádi Tisza parton discot rendeztek, ahová a 17 éves vádlott a barátaival be szeretett volna jutni. A szervezők azonban ezt megakadályozták, amin a fiú annyira felháborodott, hogy hazament a közelben lévő lakására, majd telefonon felhívta a 112-es segélyhívót, és bejelentette, hogy bomba van a szórakozóhelyen. Kérte azt is, hogy a hatóságok menjenek ki a helyszínre és zárják be a discot.