Nem feledik a vitézi értékeket

Tizenötödik alkalommal öltenek egyenruhát és vonulnak fel a megyeszékhely utcáin a huszár hagyományok és szellemiség őrzői augusztus 26–27-én. Az idei nyíregyházi huszártalálkozó jubileumi jelzője nemcsak arra utal, hogy másfél évtizede, 1991 augusztusában rendezték meg először, hanem arra is, hogy húsz éve ékesíti az Országzászló teret a Magyar Huszár lovas szobra, amit 1997 októberében avattak fel.

Emlékérem

Dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elmondta: örömteli érzés, hogy a múzeum, ahogy az elmúlt tizenöt esztendőben, most is részese lehet a szervezésnek, a munka érdemi részét azonban dr. Bene János történész, muzeológus, a Magyar Huszár Alapítvány titkára végzi.

– Jó pár huszártalálkozón részt vettem már, először talán 1995-ben. Akkor még sok, a második világháborút megjárt és megharcolt huszár élt. Hatalmas tisztelet övezte őket, fiatal felnőttként magam is csodálattal néztem, hogyan bokáznak a magasabb rangú tisztek előtt, és hallgattam a történeteiket – emlékezett vissza dr. Ulrich Attila. Nyíregyháza alpolgármestere hozzátette: fontos, hogy a város és a megye katonai hagyományait megőrizzük és továbbadjuk, ebben pedig elévülhetetlen a címzetes múzeumigazgató érdeme.

Dr. Bene János a programok részletes ismertetése előtt elmondta: az első, 1991-es találkozón még 250–300 huszárt köszönthettek a Kossuth téren, a hétvégi eseményen azonban már csak a ­Nagycserkeszen élő, kilencvenhét esztendős Tomasovszki Mihály képviselheti egykori társait.

Nemes feladat

– A jubileumi rendezvény megköveteli, így meglepetéssel is készülünk: újra kiadtuk az 1991-ben megjelent A nyíregyházi huszárok című könyvet, amit 150 fotóval egészítettünk ki. Emellett emlékérmet készíttettünk, melynek egyik oldalán a XV., Jubileumi Nyíregyházi Huszártalálkozó felirat, másik oldalán pedig a lovas huszár szobra szerepel.

– Az idei találkozón további két évfordulóról is meg kell emlékeznünk: egyrészt huszonöt éves a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, másrészt egy évtizede indult a Nemzeti Vágta, ahol Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei siker született – jegyezte meg Ézsiás Vencel.

– Szeretnék tudni, miért öltöznek meglett, komoly, családos férfiak huszáregyenruhába?

Elárulom: értékválsággal küzdő világban élünk, a nők legnagyobb bánatára férfiatlan férfiakat nevelünk. Ennek oka pedig az, hogy nincsenek példaképeik. Ma már kevesen élnek azok közül, akik a múlt évszázad szellemiségét képviselik, nagyapáik, dédapáik nem mesélhetnek ezeknek a fiataloknak a háborúról, a katonák életéről, viszontagságairól.

A hagyományőrzők feladata, hogy közelebb vigye a gyerekekhez a régi világot és annak értékeit.

A XV. Nyíregyházi Huszártalálkozó programja

Augusztus 26., szombat

11 óra: Ünnepélyes megnyitó a Magyar Huszár szobránál (Országzászló tér). Köszöntőt mond dr. Kovács Ferenc polgármester, Szeszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, ünnepi beszédet tart dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, majd ökumenikus hálaadás a helybeli egyházak vezetőinek részvételével, koszorúzás, díszmenet.

14 óra: A Fejedelmeink „mesés” kincsei című kiállítás megnyitója a Jósa András Múzeumban

15.30: Huszárgenerációk találkozója a Sóstói Múzeumfaluban: jókedvű emlékezés a huszár őseinkre a Magyar Honvédség debreceni helyőrségi zenekara, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség huszárbandériumainak részvételével. Ismerkedés a modern fegyverekkel, közelharc- és technikai bemutatót tart az MH 5. Bocskai István Lövészdandár, tűzoltási és mentési gyakorlat a nyíregyházi tűzoltók közreműködésével, motoros rendőrök és rend­őrkutyák bemutatója, vívásoktatás a nyíregyházi Simonyi Óbester Szablyavívó Iskola tagjaival.

Augusztus 27., vasárnap

9.30: Megemlékezés a Huszár Emlékkertben (Kéry József utca), beszédet mond dr. Szentgyörgyvölgyi Péter, a Magyar Huszár Alapítvány kuratóriumának tagja, koszorúzás.

