Nem használták a tiszavasvári üdülőt, mégis jött a csekk a szemétszállítási díjról – De mit szállított el a kukás?

Tanulságul szolgálhat

– Nem a csekken található összeg, a 2287 forint bosszantott fel bennünket, hiszen az nem nagy összeg, hanem az eljárás. A számlarészletezőn ugyanis az szerepel, hogy volt nyolc ürítés, holott egyszer sem vittek el semmit, mert nem is volt mit elvinni. Egy nem teljesített szolgáltatásért kérnek pénzt, s bennünket ez háborított fel – mesélte szerkesztőségünkben a házaspár.

– A kft.-nél azt a választ kaptuk, hogy előre be kellett volna jelenteni, hogy nem tartózkodunk ott, de mi ezt már jeleztük a korábbi két évben is, miért nem tudják rávezetni a nyilvántartásukra?! Az említett két évben is utólag jelentettük be, akkor elengedték a szolgáltatási díjat. Tulajdonképpen 2016-ra csak a második negyedévet számlázták ki nekünk, mert a telket eladtuk, ezért a harmadik negyedév már az új tulajdonost érinti. Még egyszer hangsúlyozzuk, a jogtalan követelés bosszantott fel bennünket, mert nem volt egyetlen ürítés sem, nem hogy nyolc. Esetünket azért meséltük el, mert biztosan nagyon sokan vannak a megyében hasonló helyzetben lévő telektulajdonosok, s talán tanulságul szolgálhat nekik a mi történetünk – tette hozzá a férj.

Írásban kérelmezni lehet

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.-hez elküldött felvetésre Puskásné dr. Zorgel Enikő jogtanácsos küldött választ szerkesztőségünknek:

A Tiszavasári üdülőterületen található időszakosan használt üdülőingatlanok sajátossága, hogy április 1. napjától szeptember 30. napjáig történik az ingatlanokkal kapcsolatos hulladékszállítás. Társaságunk, figyelembe véve az üdülőingatlanok időszakos használatát, kedvezményként ingyenesen, emblémás hulladékgyűjtő zsákokat oszt ki az adott területen minden év tavaszán. A hulladékszállításról szóló törvény arra kötelezi az üdülőingatlanok használóit, hogy a hulladékszállítást vegyék igénybe, míg a közszolgáltató feladata a rendszeres elszállítás.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére az üdülőingatlanok használóinak lehetőségük van. Ez azt jelenti, az ingatlan használaton kívüliségét megelőzően írásban kérelmezni lehet a közszolgáltatótól az üdülővel kapcsolatos hulladékszállítás szüneteltetését. Ha a tulajdonos a következő évben is szeretné meghosszabbítani a szüneteltetést, a kérelmet meg kell ismételni a következő év elején.

Közüzemi igazolással

A jogtanácsos kitért arra is tájékoztatásában, miért szerepelt ebben a konkrét esetben nyolc ürítés:

A számlarészletezőben alapesetben egy negyedéves, vagyis 13 ürítési szám szokott szerepelni. Az évi 52 ürítési számot nem a társaságunk, hanem jogszabály határozza meg. A nyolc ürítést az áprilistól júniusig tartó időintervallum alapján számláztuk ki. Júniusban tulajdonosváltás történt, azért a második negyedévből fennmaradó 5 ürítés díja már az új tulajdonost terheli.

A hulladékszállítási díj utólagos stornózására is van lehetőség közüzemi igazolás benyújtásával.

KM-MML

