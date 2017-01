“Nem így kéne véreznie, spriccelnie kellene a vérnek” – Adóellenőr torkát próbálta átvágni élettársa, egy pénzügyőr

Előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete

A vádlott és a sértett 2012. óta élettársi kapcsolatban éltek, közösen nevelték kiskorú gyermeküket. Mindketten a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál álltak alkalmazásban, a vádlott pénzügyőr őrnagy, a sértett adóellenőri beosztásban. A vádlott és a sértett házasságkötési szándékát a szolnoki Polgármesteri Hivatalban jelentette be 2014. október 25-re.

2014. október 25-én reggel a sértett hölgyet a mentők a kórházba szállították, mert előző este egy pohár bor elfogyasztását követő eseményekre másnap már nem emlékezett, reggel az ágya mellett üres gyógyszeres levelet találtak, amelyből 20 szem Xanax hiányzott. A sértett nyilatkozata szerint bódult állapotát a vádlott okozta, míg a vádlott úgy nyilatkozott, hogy a gyógyszereket a sértett vette be öngyilkossági szándékkal. A sértettet aznap kiengedték a kórházból. Ezen okok miatt nem került sor a házasságkötésre, a vádlott és a sértett viszonya megromlott, de továbbra is közös háztartásban éltek.

A vádlott anyagi helyzete 2015. januárjára megromlott, a sértettel anyagi elszámolási vitái támadtak, valamint a gyermek nevelésével kapcsolatban sem tudtak megegyezni.

2015. február 24-én a vádlott és a sértett autójukban utaztak, a járművet a vádlott vezette, majd megállt a gépkocsival, és felhívta a sértettet, hogy vegye át a vezetést, aminek ő eleget tett. Ezt követően a sértett vezetés közben megkérdezte a vádlottat, hogy miért álltak meg az előbb, erre a vádlott szó nélkül megütötte kétszer a sértettet, az első ütés a sértett torkát, a második a fejét érte. Az ütések hatására a sértett fékezett, ezzel kikerülésre kényszerítette a mögötte haladó járművet.

2015. február 25-én reggel a vádlott bement a munkahelyére, és közölte az elöljárójával, hogy élettársi kapcsolatát fel kívánja számolni, és neki kell a bölcsődéből hazahozandó gyermekére vigyázni, ezért munkahelyéről eltávozott. Ezt követően a vádlott hazament a lakásába, ahol ott tartózkodott az élettársa is. A vádlott azt mondta a sértettnek, hogy egy ismerősével kell találkoznia, aki most fogja visszaadni a vádlott részére a korábban befektetett 3-4 millió Ft-ot, és megkérte a sértettet, hogy menjenek együtt. A vádlott indulás előtt magához vett a lakás konyhájából egy konyhakést azzal a céllal, hogy élettársát megölje.

A vádlott a sértettel együtt a vádlott édesanyjához utazott autóval, ahol a vádlott megkérte az édesanyját, hogy menjen el a gyógyszertárba és a postára. Később telefonon felhívta az édesanyját, hogy nem kell haza sietnie. Az épületben csak a vádlott és a sértett tartózkodott. A vádlott és a sértett az ingatlan egyik szobájában szeretkeztek. Az aktust követően mindketten felöltöztek, a vádlott elindított egy DVD-lemezen lévő filmet, és lezuhanyozott. A sértett a filmet nézte, míg a vádlott zuhanyozott. Ezután a vádlott kiment az előszobába, kivette a kabátjából a konyhakést, és azzal visszament a nappaliba a sértetthez. Ráült a sértett csípőjére, és a sértett torka irányába szúrt, a sértett védekezés közben ráfogott a kés pengéjére, és a kezén sérülés keletkezett. A sértett a konnektorból kihúzott elektromos csatlakozóval próbálta a vádlottat megütni, majd a szoba egyik függönyét leszakítva a vádlott kést tartó kezére csavarta, így a vádlottól a kést elvette, és a szoba és a konyha fala közötti résbe dugta, közben a konyhába szaladt. A vádlott felvett a konyhapultról egy kést, a sértettre ismét ráült, és megkísérelte a sértett nyakának elvágását, azonban a sértett mindkét kezével fogta a vádlott kezét, ellenállt, közben ismét ráfogott a kés pengéjére. A vádlott olyan kijelentéseket tett, hogy „nem így kéne véreznie, „spriccelnie kellene a vérnek”. Ezt követően a vádlott a konyhába ment, és saját bal felkarjába és combjába is beleszúrt a késsel.

A sértett a kazánházba menekült, hogy annak ajtaján a házból ki tudjon jutni, a vádlott azonban ide is követte, kezében a késsel. A vádlott a sértettet elérve őt hason fekve a földre kényszerítette, majd ismét ráült, és a sértett arcát és nyakát megszúrta. A vádlott ezt követően egy balta tompa végével a sértett fejére ütött, majd a kést újra kezébe vette, az erősen vérző sértett mozgását észlelve „Még mindig élsz? Mikor döglesz már meg?” kijelentéseket tett. Ezt követően a vádlott a sértett elvérzésébe belenyugodva felhagyott további bántalmazásával. A sértett a légcsőszúrás miatt erősen vérzett, s minden erejét összeszedve a konyha felé vánszorgott. A vádlott késsel a kezébe követte, és egy pohár vizet adott neki. Ekkor érkezett haza a vádlott édesanyja, aki a belülről kulcsra zárt ajtón nem tudott bemenni, ezért a kazánházon keresztül ment be a lakásba, és felszólította a vádlottat, hogy hívjon segítséget, a közelben látott rendőröket is, szóljon nekik. A vádlott saját telefonjáról felhívta a segélyhívót, és a házból kilépve szólt a rendőröknek.

A vádlott által okozott sérülések a sértett közvetlen életveszélyes állapotát idézték elő, idejekorán érkező szakszerű egészségügyi ellátás nélkül a sértett halálához vezettek volna.

A vádlott az átlagost lényegesen meghaladó szenvedést okozva, gátlástalanul, emberi mivoltából kivetkőzve követte el a cselekményeket, a sértett halálának bekövetkezését előre látva és azt kívánva valósította meg.

A törvényszék a vádirat ismertetésével és a vádlott kihallgatásával kezdi meg a bizonyítási eljárást.

– Dr. Toma Attila, sajtószóvivő –

